Kılıçdaroğlu: Yine birilerine avantaj sağlandı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Birisi demiş ki ’efendim çıraklık dönemiydi, sonra kalfalık, şimdi ustalık dönemindeyiz’. Sevsinler senin ustalık dönemini, malı götürme dönemi. Bugün açın tüm gazetelerin manşetlerini görün, YGS sınavı. Çocuklarımız sınava girdi, gizli kapaklı formüllerle yine birileri avantaj sağladı. Çocuklarımızın hakkı yeniyor. İşte ustalık dönemi bu” dedi.

Bazı açılış ve ziyaretlere katılmak için Antalya’ya gelen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Birisi demiş ki, ‘Efendim çıraklık dönemiydi, sonra kalfalık, şimdi ustalık dönemindeyiz.’ Sevsinler senin ustalık dönemini, malı götürme dönemi. Bugün açın tüm gazetelerin manşetlerini görün, YGS sınavı. Çocuklarımız sınava girdi, gizli kapaklı formüllerle yine birileri avantaj sağladı.

Çocuklarımızın hakkı yeniyor. İşte ustalık dönemi bu. Öyle bir formül üretiyorlar ki belli kişiler bilecek, soruları dağıtmaya gerek yok, diyeceksiniz ki en düşükten en yükseğe göre yapın, şunu işaretlediniz mi daha doğrusu en düşüğü işaretlediniz mi veya en yükseği işaretlediniz mi doğru çıkacak... Ben merak ediyorum, siyasi iktidar bu YGS sınavıyla ilgili nasıl tepki verecek. Daha ses çıkmadı. O sınava giren benim, sizlerin çocukları. Biz çocuklarımızı niye dershaneye gönderdik, dünyanın parasını verdik okullara gönderdik, boğazımızdan kestik çocuklarımız okusun diye. Ne oldu? Birilerine söyleyeceksiniz şu formülle işaretle diye. Ondan sonra haklarınız elinizden alınmış olacak. Bu doğru değil.”



CHP’li Ersin: Ceza ibretlik olsun

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin de hiç vakit geçirmeden “skandalın” üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Ersin, “KPSS’de yaşanan skandalın sorumluları halen bulanamadı. Kim bunlar? Devletin kurumları bu kadar aciz mi? Henüz o sorun bitmemişken, şimdi de üniversite sınavları... Yazık değil mi bu gençlere, anne babalarına? Hiç vakit geçirmeden hükümet, Başbakan devreye girmeli ve derhal bu insanlık suçunun sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. İbret verecek şekilde cezalandırılmaları lazım” dedi.