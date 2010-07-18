Kılıçdaroğlu: Yetim hakkı yiyenlerden hesap soracağız

T24 - Ramaza boyunca yapacağı mitinginlerin startını Bursa'da veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mitingde “bir değil, bin değil, milyonlarla gideceğiz. Ta ki bu ülkeye temiz siyaseti getirinceye, yetim hakkı yiyenlerden hesap soruncaya, demokratik bir Türkiye'yi yeniden kuruncaya kadar” diye seslendi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında Bursa'da bir mitingde “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeyen bir hükümet olacağız” şeklinde vaatleri bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Siz bunlara inanıyor musunuz?” diye sordu. Alandaki bazı vatandaşların “hayır” yanıtını vermeleri üzerine Kılıçdaroğlu, “(Yetim hakkı yedirmeyeceğiz) dediler, garip gureba edebiyatı yaptılar, ceplerini doldurdular. Şimdi seçim geliyor, onlara diyeceksiniz ki 'en büyük güç halktır, halktan büyük güç olamaz'. Seçimlerde oyunuzu temiz, düzgün siyasetten yana kullanırsanız bu kardeşiniz kesinlikle Başbakan olur” dedi.





'Kriz Recep Bey'i teğet geçti, çoluğu çocuğu köeyi döndü'



Başbakan Erdoğan'ın ekonomik krizin Türkiye'yi teğet geçtiğine ilişkin sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Sevgili Recep Bey ne dedi, 'kriz teğet geçti, ben söyledim inanmadılar', ben Recep Bey'e inanıyorum, kriz Recep Bey'i teğet geçti, çoluk çocuğu köşeyi döndü ama kriz vatandaşın böğrünü deldi de geçti” diye konuştu.



AK Parti iktidarının vatandaşın gerçek gündemini değiştirmeye çalıştığını ileri süren Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğinin de bunun bir parçası olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



“Emeklinin sorununun çözmeyen, işçinin, çiftçinin sorununa çözüm olmayan, hırsızlardan hesap sorulması için dokunulmazlıkları kaldırmayan bu Anayasayı milletin önüne hangi yüzle çıkaracaklar. Biz size söz veriyoruz, daha özgürlükçü, demokrat bir anayasayı, YÖK'ün, dokunulmazlıkların kaldırıldığı, üniversitelerin özerk olduğu bir anayasayı biz getireceğiz. Bu meydana gelip konuşursa, siz benim sorduğumu söyleyin. Sayın Başbakan sen dokunulmazlıkları neden kaldırmıyorsun, senin korktuğun nedir? Temiz siyaseti iktidara getirmek sizin ellerinizde.”



İktidarın, vatandaşın inançlarıyla etnik kimliğiyle oynadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, “Recep Bey'e ve onun yandaşlarına hep beraber ders vereceğiz. Biz, insanı en değerli varlık olarak gören ve onun sorunlarını çözmeye çalışan bir anlayıştan geliyoruz. O anlayışı sandıkta gösterin, sizden istediğim budur. Biz dokunulmazlıkların arkasına sığınıp, millete gelip palavra atmayacağız” dedi.





'Bu hükümet telekulak hükümetidir'



Toplumun artık dinleniyorum endişesiyle telefonla konuşmaktan bile korkar hale geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bu hükümet telekulak hükümetidir. Bunların defterinde demokrasi yoktur, hak yoktur” diye konuştu.





Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bunlar 'demokrasi' diyorlarsa bilin ki demokrasiyi rafa kaldıracaklar, 'hak' diyorlarsa hakkı rafa kaldıracaklar. Şimdi 'Anayasa' dediler, 12 Eylül paşalarının anayasasından daha ağır bir anayasa getiriyorlar. Karamsar ve gelecek kaygısı yaşayan bir Türkiye'deyiz. Biz karamsarlık, umutsuzluk yaratan bir iktidar olmak istemiyoruz. Sevgiyi, hoşgörüyü egemen kılmak istiyoruz. Açılım diye toplumu ayrıştırmayacağız. Öyle bir hükümet var ki gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Önümüzde 12 Eylül var, 12 Eylülde bu iktidara ilk dersi vereceğiz. Bunlar tüyü bitmemiş yetimin hakkından çok söz ederler, bırakın tüyü bitmemiş yetimin, anne karnındaki çocuğun bile haklarını yedi bunlar. Bunlar doğru söylemiyorlar milleti kandırıyorlar. Onun için size geldim. Oylarınıza talibim, diyorum ki 'sizin için çalışacağım' ve size diyorum ki 'artık yalandan, talandan bu millet bıktı' ve size diyorum ki 'güç verin, haramilerin iktidarını yıkmak için yola çıktık, oylarınıza talibim'. Siyaset artık adam gibi adamların, gençlerin, kadınların siyaseti olmalıdır. 7'den 70'e güzel bir Türkiye, onurlu bir Türkiye. Birilerinin önünde diz çöken değil, onurlu bir Türkiye'yi birlikte kuracağız.”



Bu arada Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu parti otobüsü miting meydanından kalabalık nedeniyle güçlükle ayrıldı. Otobüs alandan ayrılırken, cezaevinden yeni çıktığını ve aç olduğunu söyleyen Bayram Kesici adlı vatandaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini belirterek otobüsün önünde yere yattı. Bayram Kesici, CHP il yöneticilerinin kendisiyle ilgileneceklerini söylemesi üzerine eylemine son verdi.



Çeltikçi beldesindeki miting



Kılıçdaroğlu, Bursa'ya gelmeden önce Çeltikçi beldesinde de vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, burada “Kul hakkı yiyeni Allah affetmez, yolsuzluk yapan Başbakan da olsa, bakan da olsa, milletvekili de olsa kim olursa olsun, Allah'ın affetmediği günahı, bu millet de affetmeyecek. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar yakalayıp hesap sormak boynumuzun borcudur” diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Çeltikçi Spor Kompleksi ve Recep Yön tarafından yaptırılan hayratın açılışını yaptı. Spor kompleksindeki basketbol sahasında hava atışı yaparak maçı başlattı.





