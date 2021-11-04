CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ulusal ve uluslararası alanda birçok dalda ödül kazanan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Yetenekli çocuklarımız var; kültürde, resimde her alanda. Fakat bunlara hükümet yeteri kadar sahip çıkmıyor. Atatürk bunlara sahip çıkmış, üstün yetenekli çocukları yurt dışına eğitime göndermiş” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Öğrencilere, öğretmenleri ile Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç eşlik etti.

Bilim merkezi ile ilgili Kılıçdaroğlu’na detaylı bilgi veren Erhan Kılıç, “2019 yılında kurmuş olduğumuz bilim sanat merkezimizin ismini de Kızılçullu Köy Enstitüsü’nden aldık. Bilim Sanat Enstitümüz, kısa vadede çok ciddi başarılar elde etti. Şu ana kadar uluslararası çapta katıldığımız yarışmalarda 36 tane altın madalya, 200 bin katılımcı ve 13 bin projede Buca Belediyesi dünya birincisi oldu. Genel itibariyle yapılan çalışmaların tamamı yeni bir buluş. Hong Kong’da aldığımız altın madalya, sudaki ağır metalleri ölçen sensörü keşfediyor. En son TEKNOFEST’te aldığımız ödül, Koronavirüs'ün mutasyonlarının kodlama, yapay zekayla olası mutasyonlarının önceden tahmini ile ilgili bir çalışma” diye konuştu.

Bilim merkezinin eğitimlerine katılan 11 yaşındaki bir öğrenci, “Yaklaşık 6-7 yıldır piyano çalıyorum. İtalya’da dünya üçüncülüğü, İspanya’da dünya ikinciliği aldım. Kızılçullu sayesinde daha iyi bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Yurt dışında daha güzel işler yapıp ülkemi temsil etmek istiyorum” dedi.

TÜBİTAK’tan ödül alan bir öğrenci ise “Kızılçullu sayesinde TÜBİTAK’ta Türkiye üçüncülüğünü elde ettim. Bizim projemiz etlerdeki bozulmaları tespit ediyor. Etlerin bozuk olup olmadığını, yaklaşık kaç günlük olduğunu tespit ediyor. Bu sayede gıda zehirlenmelerinin en aza indirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Fen lisesinde okuyan bir öğrenci ise “Bize sunulan imkanlar dahilinde iki yıldır iki farklı projede yer aldım. Fen lisesi öğrencisiyim, lisedeki öğrencilerin kapasiteleri birçok çalışma için var fakat imkanlar yok. Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi bize bu imkanları sağladı” dedi.

TEKNOFEST’te birincilik ödülü kazanan bir öğrenci, “15 yaşındayım, daha öncesinde herhangi bir projede bulunmadım, imkan yoktu çünkü. Buca Belediyesi Kızılçullu Sanat Merkezi’ne katıldık. Koronavirüs mutasyonlarından hangilerinin tehlikeli olduğunu tahmin eden algoritmamız, TEKNOFEST’te birinciliğe ve çoğu uluslararası yarışmada olmaya değer görüldü” diye konuştu.

"Bir toplum yüksek yetenek inşasına destek veriyorsa o toplum düşündüğünüzden çok daha hızlı büyüyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

“Genç öğrencileri yürekten kutluyorum. Sizin öncülük etmeniz gerçekten çok değerli. Bir toplumun gelişmesinin temel yolu, üstün yetenekli çocukların o ülkede özgürce düşüncelerini ifade etmeleri, yeni buluşlar hayata geçirmeleridir. Buna biz, yüksek yetenek inşası diyoruz. Eğer bir toplum yüksek yetenek inşasına destek veriyorsa o toplum düşündüğünüzden çok daha hızlı büyüyor. Bunu ilk keşfeden İngiltere’dir. İngiltere, bütün Dominyonlardan yani kendisinin yönettiği Avusturalya’dan Afrika’ya kadar, ne kadar üstün yetenekli insan var tamamını İngiltere’ye getirmiştir. Ve buharlı motoru keşfetmişlerdir, sanayi devrimi orada başlamıştır. Şimdi bu üstün yetenekli inşaları Amerika toplamak istiyor, Silikon Vadisi bunlardan birisidir. Dolayısıyla Çin ile bugün Amerika arasındaki temel kavga ise üstün yetenekli çocuklar nerede kümelenecek ve buluşlarını nerede yapacaklardır. Bugün Amerikan üniversitelerinde okuyan çok sayıda Çinli üstün yetenekli çocuk var. Amerika çok ısrar etmesine rağmen Amerika’da kalmıyorlar, kendi ülkelerine dönüyorlar. Çünkü Çin, bunlara olağanüstü imkanlar sağlıyor. Ve bunlar olağanüstü gelişmelere imza attılar. Türkiye’de siyaset kurumu bunların ne kadar farkında? Farkında bile değil. Yetenekli çocuklarımız var; kültürde, resimde her alanda. Fakat bunlara hükümet yeteri kadar sahip çıkmıyor. Atatürk bunlara sahip çıkmış, üstün yetenekli çocukları yurt dışına eğitime göndermiş. Piyanistimiz, tarihçimiz, matematikçimiz var. Gençler, geleceği biraz dışarıda arıyorlar, çünkü Türkiye’de çalışabilecekleri alan bulamıyorlar. Alan bulmalarının yolu, katma değeri yüksek ürünü üretirse Türkiye, o gençlerimiz burada kalacak. Yeni gelişmelere imza atacaklar. Türkiye’nin en ciddi sorunlarından birisi budur. Siz, işin öznesini kaçırdığınız andan itibaren Türkiye’yi büyütemezsiniz.”