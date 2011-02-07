Kılıçdaroğlu: Yeni CHP’de liberallere de yer var

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “AK Parti’yle liberallerin çatırdayan ittifakı” tartışmalarına, “Yeni CHP’de liberallere de yer var” çağrısıyla katıldı.



Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti, “Liberallere şunu söylemek istiyorum: ‘Bizi hep eleştirdiniz. Şimdi yeni CHP’ye biraz daha yakından bakın. Kim demokrasiyi özgürlükleri, kadın-erkek eşitliğini, temiz ve dürüst siyaseti samimi olarak istiyor? Yeni CHP’de niçin onlara da yer olmasın?’ Biz Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasiye kavuşması için tüm engelleri kaldırmaya kararlıyız. Bu bağlamda liberallerin de desteğini bekliyor, istiyoruz.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





'Eleştirirken insaflı olsunlar'



Bizi illa desteklesinler, diye bir önyargımız yok. Böyle bir istekte bulunursak haksızlık etmiş oluruz. Bizi eleştirebilirler. Hatta geçmişte çok acımasızca da eleştirdiler. Eleştirmeye de devam etsinler, ancak eleştiri yaparken biraz insaflı olsunlar. AKP’yi demokrat değişimin öncüsü gördüler, oysa demokrat değiller. Kafa yapıları, yetişme koşulları demokrat olmalarının önündeki en ciddi engel. Demokrat insan yaşamı sorgular. Bunlar ise sorgulamaz, talimatla iş yapar. Örneğin, 2002’de tutuklu sayısı 49 bin; 2011’de yaklaşık 120 bin. Bir insan aylarca yargıç önüne çıkarılmadan, hapishanelerde nasıl tutulur? Buna ‘demokrasi’ denmez. Biz isyan ediyoruz; liberaller de etmeli. Neden etmiyorlar?”





'Başbakan’ın üç konuda özür dilemesini bekliyorum'



AKP’li vekillerin ziyaret ettiği derneğin, Hizbullah’ın yan örgütü olduğuyla ilgili mahkeme kararını nasıl bilmez Sayın Başbakan. Ben bunu söyleyince sustu. Peki, o zaman, bana ettiği o ağır laflar dolayısıyla, özür dilemesi gerekmiyor mu? Sözde 1 trilyonun hesabını verememişim. Verdim. Denizli’de soruyu soran partilisi, çağırsın sorsun. Bu konuda da benden özür dilemeli. SSK’yı zarara uğrattığımı söylüyor, kendi döneminde yapılan incelemelerde bile bir şey bulamadılar. Çıkıp milletin önünde benim ihale dağıttığımı hangi ahlaki kuralla söyleyebiliyorsun? Bu konuda da özür dilemeli. Başbakan benimle ilgili iyi bilgilendirilmiyor. Ben olsam o danışmanları kulağından tutar atarım. Başbakanı yanıltmak doğru bir şey değil çünkü.



