Kılıçdaroğlu: Yedin, yedin doymadın, hala mı doymadın?

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İktidarın 8 yıldır "yan gelip yattığını" öne sürdü, "Yedin, yedin doymadın, hâlâ mı doymadın?" dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin Manisa Sultan Meydanı'ndaki "hayır" mitinginde halka hitap etti.



İktidarın 8 yıldır "yan gelip yattığını" öne süren Kılıçdaroğlu, "Yedin, yedin doymadın, hâlâ mı doymadın? Çünkü biz diyoruz ki her ürünün arkasında bir alın teri vardır. Eğer çiftçi sabahın köründe tarlaya gidiyorsa, emek harcıyorsa, bir alın teri, emek vardır. Eğer çiftçiyi siz ürettiği için cezalandırırsanız, dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini, elektriğini çitçiye satıp, ürününü aynı değerde almazsanız, çiftçimiz bir süre sonra, 'Artık bir şey yapamıyorum, üretemiyorum' der. 'Alın terimin değeri kalmadı' diyor. Bunu Recep Bey duyar mı, duyabilir mi? Recep Bey duyamaz, onun derdi başka. Onun derdi çiftçi değil, onun derdi üretici, esnaf değil" dedi.



CHP lideri, "Referanduma getirdiği anayasa değişikliği. Bu anayasa değişikliği çiftçinin derdine, emeklinin derdine derman mı? İşçinin derdini çözüyor mu, esnafın derdini çözüyor mu? Peki bu anayasa değişikliği kimin derdini çözüyor? Recep Bey'in derdini çözüyor. Recep Bey ne diyordu, 'Ben cumhurbaşkanı atarım, meclis başkanı atarım, vali, kaymakam atarım, emniyet müdürlerini atarım, defterdarları atarım ama hakim atayamıyorum' diyor. Şimdi 'Bana yetki verin' diyor, 'Ben yargıçları da tayin edeceğim' diyor. Buna izin verecek misiniz? Siz izin vermiyorsunuz, bu ülkenin dürüst insanları izin vermiyor. Gönlü demokrasiden yana olanlar izin vermiyor, ama kulakları duymayan AB yetkilileri, 'Ne iyi yapıyorsun' diyor, onları da kınıyoruz buradan" dedi.





