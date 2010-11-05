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Politika

KILIÇDAROĞLU: ''YARGILAMA HAKKINA SAHİP DEĞİLİZ'' ANKARA (A.A)

05 Kasım 2010 16:05

-KILIÇDAROĞLU: ''YARGILAMA HAKKINA SAHİP DEĞİLİZ'' ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi ''Twitter'' üzerinden yaptığı açıklamada, ''Dün aranızda başörtülü, yüreği Atatürk sevgisiyle dopdolu bir yurttaşımızın da dahil olduğu konuşmaları izledim. Aile, çevre veya maddi baskı olmadan yaşam biçimini kendi belirleyen hiç kimseyi yargılamak hakkına sahip değiliz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında şunları aktardı:  -''Dün aranızda başörtülü, yüreği Atatürk sevgisiyle dopdolu bir yurttaşımızın da dahil olduğu konuşmaları izledim'' -''Aile, çevre veya maddi baskı olmadan yaşam biçimini kendi belirleyen hiç kimseyi yargılamak hakkına sahip değiliz'' -''Önce yurttaşlar olarak birbirimize korkmadan güveneceğiz, tercihlerine saygı duyacağız'' -''Ben özümü sizden ne kadar saklayabilirim, siz özünüzü benden ne kadar gizleyebilirsiniz'' -''Sadece izlersiniz özümle sözüm tutarlı mı diye!'' -''Beni memnun eden taraf yine konuşmaların büyük ölçüde sağduyu ve hoşgörü çerçevesinde kalmasıydı. Sağlıcakla kalın''.

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