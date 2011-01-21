-KILIÇDAROĞLU: ''YARGI KARARINA SAYGI DUYUN'' ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın ALES kılavuzundaki kılık kıyafet düzenlemesini durdurmasına ilişkin, ''Sayın Başbakan'ın yargı kararını hukuksuzluk olarak nitelemesi doğru değil. Eğer siz yargıya saygılıysanız verdiği karara da saygı duyarsınız'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Terörist başı ev hapsine çıkmadığı takdirde ateşkesin son bulacağı tehdidinde bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' şeklindeki soru üzerine, ''AKP hükümetinin Öcalan'la yaptığı pazarlığın bir sonucu. Biz de pazarlığın sonucunu bekleyeceğiz. Eğer Türkiye bu pazarlık süreci içerisine sokulmuşsa her şeyi tartışırız. AKP bu süreçte zaten yanlış yapmıştı, yanlış yaptığını zaten biliyoruz. O yanlışlıklar bundan sonra da öyle anlaşılıyor ki, devam edecek'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Mesut Yılmaz, Bahattin Şeker gibi bazı isimlerin CHP'ye katılacağı yönünde haberler çıktı, bu isimler partinize katılacak mı'' sorusuna, ''Ben de bunları gazetelerden okuyorum'' yanıtını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, pazartesi günü öğrencilerle buluşacağının hatırlatılması üzerine, ''Öğrencilerle buluşmak güzel bir şey. Son derece mutlu olacağım'' dedi. Kılıçdaroğlu, öğrenci konseyleri başkanlarının dışında protestocu öğrencilerle görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine de şunları söyledi: ''Eylemciler gelirse onlarla da görüşürüm. Bizim için eylemci olan olmayan hiç önemli değil, önemli olan hepsinin öğrenci olması. Bütün öğrenciler gelsin, düşüncelerini özgürce dile getirsinler, söz veriyorum, ben onları sonuna kadar dinleyeceğim.'' ''Yargıtay başkanının bugün temasları vardı, önce Meclis Başkanı ile görüştü, Anayasa Mahkemesi yasa tasarısı ile ilgili sıkıntılarını dile getirdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu'' şeklindeki soru üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Sayın Yargıtay Başkanı'nın basın toplantısı yapıp, endişelerini dile getirmesi bana göre yeterli olmayabilir. Doğrudan doğruya TBMM Başkanı ile, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşerek endişelerini dile getirirse daha verimli sonuç alacağını umuyorum'' dedi. ''Dün TÜSİAD toplantısında yaşam tarzına ilişkin eleştiriler geldi iş adamlarından, Başbakan da buna yanıt verdi, 'herkesin yaşam tarzına saygılıyız' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Bu açıklamalar gerçeği yansıtmıyor, gerçeği yansıtmış olsaydı bu endişeler Sayın Başbakan'ın önünde dile getirilmezdi. Demek ki böyle bir endişe var, o endişeleri gidermek de endişeleri yaratan kaynağa aittir, yani Sayın Başbakan'a aittir'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, ''Partinize sürpriz katılımlar olacak mı'' sorusu üzerine de ''Beraber göreceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Yalçın Küçük'ün bir televizyon kanalında CHP ve MHP'den, 'Ergenekon' davası tutuklularından bir milletvekili çıkarmaları konusunda randevu isteyeceğini'' söylediğinin hatırlatılması üzerine, ''Yalçın Küçük bir yurttaş olarak randevu isterse veririz tabii ki niye vermeyelim. Herkes gelip bizimle görüşmek isteyebilir, düşüncelerini aktarabilir, sonunda biz kendi düşüncelerimizi kendimiz oluştururuz'' yanıtını verdi. -DANIŞTAY KARARI- Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın ALES ile ilgili kararının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: ''Sayın Başbakan'ın yargı kararını hukuksuzluk olarak nitelemesi doğru değil. Eğer siz yargıya saygılıysanız verdiği karara da saygı duyarsınız. O kararı eleştirirsiniz ama hukuksuz bir karar diye söylerseniz, o zaman uygulamayın. Yargıyı mı kaldıracaksınız, yargıya karşı önyargılı davranmak doğru değil. Yargı kararları eleştirilebilir ama o eleştiride de belli bir dozu korumamız gerekiyor.'' ''Sayın Nazmi Kavasoğlu ile bir görüşmeniz var. Solda lale devrimi gibi bir proje gündeme geldi. Böyle bir proje CHP'nin projesi midir yoksa Sayın Kavasoğlu'nun mu'' şeklindeki soru üzerine de Kılıçdaroğlu, projenin Kavasoğlu'nun önerdiği bir proje olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Başbakan dün valilerle bir araya geldi ve bu toplantıda seçim sürecinde muhalefetin sık sık valileri hedef aldığını ifade etti. Siz buna katılıyor musunuz? Valiler görevini yaparken muhalefet eleştirel bir bakış mı ortaya koyuyor'' yönündeki soru üzerine, şöyle dedi: ''Valiler hem hükümetin hem devletin temsilcisidir. Onlar siyasal iktidarın bağımlısı olmak durumunda değiller. Yasalar da bu izni vermiyor, sayın valilere. Ama Sayın Başbakan valileri kendi propagandalarını yapan, iktidarın propagandalarını yapan şekilde onları konumlandırmak istiyor, bu doğru değil. Valiler yasaların kendileri için öngördüğü görevleri yapmalılar. Bütün siyasal partilere eşit mesafede olmalılar. Ama iktidarın yandaşı gibi davranırsalar, doğal olarak biz eleştireceğiz.''