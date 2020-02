Kılıçdaroğlu: Yakında fındık ithal edersek hiç şaşırmayın

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye\'nin tarım alanında kendi kendine yeten ülkelerden biriyken, bugün buğday, arpa, mercimek, canlı hayvan ithal ettiğini belirterek, \"Yakın bir zamanda fındık ithal edersek hiç şaşırmayın. Türkiye\'nin tarımı üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunu egemen güçler oynuyor\" dedi.

Ordu\'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu\'ndaki toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye\'de ekonominin iyi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirerek, \"Ben size 10 yıl önce gelip Ordu Ticaret ve Sanayi Odası\'nda bir konuşma yapsaydım, \'Arkadaşlar yakın bir zamanda Türkiye saman ithal edecek\' deseydim, derdiniz ki \'Bu Genel Başkan kafayı yemiş\'. Saman ithal ediyoruz, bugün geldiğimiz nokta budur. Ben size şimdi bir şey daha söylüyorum; tarım dünyanın bütün ülkelerinde stratejik bir sektördür. Yani beslenmek zorundayız. Türkiye kendi kendine yeten ülkelerden biriydi. Ne oldu da Türkiye bugün buğday, arpa, yulaf, et, fasulye, mercimek, canlı hayvan ithal ediyor. Yakın bir zamanda fındık ithal edersek hiç şaşırmayın. Türkiye\'nin tarımı üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunu egemen güçler oynuyor\" diye konuştu.

\'ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUP BİR TERCİHTE BULUNUN\'

Çiftçinin elini güçlendirmek için kurulan Fiskobirlik ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumların giderek zayıflatıldığını ve egemen güçlere teslim olan bir siyasal anlayışın bulunduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

\"Bu düzen bu devran böyle devam ederse, yakında bütün fındık üreticileri kendi bahçelerinde işçi konumuna gelecektir. Eğer gerçekten \'Böyle olabilir\' diyorsanız tavrınızı değiştireceksiniz. Fındık konusunda şunu söyleyebilirim; En tutarlı politikaları güden, en çok dillendiren, en sağlıklı çözümü üreten tek bir parti var, o partinin adı CHP\'dir. Bize oy verirsiniz vermesiniz o ayrı bir şey. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oy verin. Fındık için miting yapan, yürüyüş yapan, parlamentoda dillendiren biz. Mademki çözüm önerileri getiren biziz, mademki yürüyüşünü yapan biziz, artık sizler de elinizi vicdanınıza koyup, bir tercihte bulunun. Artık uyanmalıyız, gerçekleri görmeliyiz.\"

Türkiye\'deki eksikliğin namuslu siyaset olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, \"Namuslu siyasetten düşündüğüm şudur; halkı düşünen siyaset, siyaset cebi doldurma değil. Bir adam siyasete girip zenginleşiyorsa kul hakkı yemiştir. Siyasette zenginleşme mümkün değil\" diye konuştu.

\'134 MADDELİK MUHTARLIK TEMEL KANUNU HAZIRLADIK\'

Muhtarlara da seslenen Kılıçdaroğlu, \'temel muhtarlık kanunu\' hazırladıklarını belirterek, \"Muhtarlara çok sık söyleriz. Demokrasinin temel taşı vesaire. Muhtarlar madem demokrasinin temel taşı, niye muhtarları adam yerine koymuyorsunuz, hakkını vermiyorsunuz? Bu topraklarda, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yapılan ilk seçim muhtarlık seçimidir. Sizin tarihsel bir kimliğiniz var, demokrasiden gelen güçlü bir geleneğiniz var. Yetiyor mu bunu söylemek? Özel bir yasanız olması lazım. Bir temel muhtarlık kanunu olması lazım. Bunun hazırlığını yaptık, 134 maddden oluşan muhtarlık temel kanunu hazırladık. Muhtarların bir binası olur. Sizi düşünmeyene niye oy veriyorsunuz? Size mutlaka kentlerde belediyenin, kırsaldada il genel meclisinin bir eleman tahsis etmesi lazım. Bunun bir yasal zorunluluk olması lazım. Bütün sosyal yardımların muhtarlıklar aracılığıyla yapılması lazım. Bir mahallede, bir köyde kim fakir kim zengin onu en iyi muhtar bilir. Hem muhtarlık çok önemli hem de muhtarı dikkate almıyoruz. Muhtarlık konusunda palavra atanları dinlemeyin\" ifadelerini kullandı.

\'KIRAATHANE TÜRKİYE\'NİN HANGİ SORUNUNU ÇÖZECEK?\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'millet kıraathaneleri\' projesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, \"Üretim bir ülkenin uluslararası arenada saygınlığının da ölçüsüdür. Katma değeri yüksek ürün üretiyorsanız saygınlığınız daha fazladır. İnsanoğlu tekerleği 3 milyon yılda buluyor. Bugün her saniyede bir buluş var. İktidarın ufku ne? Teknoloji konusunda bir ufku var mı? \'Kıraathane açacağız\'. Allah aşkına, bir şey diyeceğim de diyemiyorum. Kıraathane Türkiye\'nin hangi sorununu çözecek. İşsizliği, çiftçinin sorununu mu çözecek? \'Fabrika kuracağım\' niye demiyorsun? \'Şunu bunu yapacağım\' de. Hepimizin oturup düşünmesi lazım\" dedi.

\'ESNAF NE OLACAK, BUNLARI DÜŞÜNEN VAR MI?\'

Organize sanayi bölgelerine teknoloji liseleri açacaklarını, ayrıca insan kaynakları bakanlığı ve esnaf bakanlığı kuracaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

\"Her organize sanayi bölgesinde kesinlikle yatılı teknoloji liseleri kuracağız. Hangi bölgeye gitsem ilk söylenen söz şu; \'Nitelikli eleman bulamıyoruz\'. Nasıl sağlayacağız; teknoloji liseleri kurarak. Alanı herkese, düşünen insanlara açacağız. Bu aynı zamanda iş garantili eğitim demek. İnsan kaynakları bakanlığı kuracağız, ömür boyu eğitim olacak. Türkiye\'nin büyük değişim ve dönüşüme ihtiyacı var. Dünyayı iyi okumaya ihtiyacı var. Fındık konusunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Elimizde bir altın var, elimizde fındık altın aslında. Bütün dünyaya satıyoruz. Herkesin bizden yalvarıp fındık almasını beklerken fiyatı onlar belirliyorlar. Esnaf bakanlığı kuracağız, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde esnaf vardır. Ama var olan siyasal iktidar esnafı tamamen gözden çıkarmıştır. Zincir mağazalar var artık. 7 bin zincir mağaza ile hangi esnaf rekabet edebilir. Ordu\'da, Trabzon\'daki esnaf ne olacak, bunları düşünen var mı? Dünyanın bütün ülkelerinde esnaf vardır ve devlet esnafı korur. Ayın 24\'ünde sandığa gideceğiz. Elinizi vicdanınıza koyarak gidin, oy kullanın. Bir uyanmaya ihtiyacı var Türkiye\'nin. Kendi tercihlerimizle demokrasiyi getirmiş olacağız. Siyasi rakibimize 15 milletvekili verdik. İYİ Parti bizim siyasi rakibimiz. Demokrasiye kurulan kumpası bozduk. Hiçbir emekli aylığı 1500 TL\'nin altında olmamalı. Türkiye ekonomisi tefecilere teslim edilmiş durumda. Tefeciler ekonomik kararları büyük ölçüde alıyorlar. 151 milyar dolar faizi kim ödedi? Hepimiz ödedik. Kime ödedik? Londra\'daki bir avuç tefeciye ödedik. Dolar yerinde duruyor. Kaybeden TL. Bu gerçeği de görmemiz lazım. Bir de içeriye ödenen faiz var. Bu tablo hayırlı bir tablo değildir. Osmanlı\'nın batışını kimse unutmasın. Borçlanan Osmanlı\'nın talimat aldığını kimse unutmasın. Borç alan emir alır. Bir yıl içinde 240 milyar dolar borç ödenecek. Nereden bulacaklar? Bu kafayla bulunmaz.\"

Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının basına kapalı bölümünde STK temsilcilerinin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından kentte ziyaretlerini sürdürdü.



FOTOĞRAFLI