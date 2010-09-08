Kılıçdaroğlu: Villamı takas etmeye hazırım

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın 'hayır' diyenlere darbeci demesini, "O zaman toplumun yarısı darbeci oldu" sözleri ile değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV'ye konuk olduğu programda, havuzlu villa tartışmasına değinerek, “Benim villam Başbakan'ın malikanesi ile kıyaslanacaksa, eşitse, ben takas etmeye razıyım. Eğer böyle bir takas gerçekleşirse, ben o malikaneyi Kızılay'a bağışlayacağım” dedi.



Kılıçdaroğlu 12 Eylül’deki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Can Dündar'ın sorularını CHP Genel Merkezi'nde yanıtladı. Kouşmasına vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Villamı takas etmeye razıyım

"Başbakan'ın evini ziyaret etmek niyetim yok. Ama Başbakan arzu ederse bir TV programında kendisine o konutlar ile ilgili soracağım.

Ben gazetelerdeki fotoğrafları görüp, onun üstüne bu ifadeleri seslendirdim. Ben o kadar lüks bir konuta da girmek istemem.

Benim villam Başbakan'ın malikanesi ile kıyaslanacaksa, eşitse, ben takas etmeye razıyım. Eğer böyle bir takas gerçekleşirse, ben o malikaneyi Kızılay'a bağışlayacağım.

Başbakan'ın talihi siyasete atıldıktan sonra döndü. Kayıtlar ortada, Başbakan belediyede işe CHP döneminde başladı.,

Kendisine vekillik yolunu da biz açtık, çünkü anayasal yasaklarla halkın seçtiği kişilerin önünü kapatan bir parti değiliz.

O kadar lüks bir yerde oturması doğru mu?



Bu ülkede aç olarak ölü bulunan insanlar var. Bu dramların yaşandığı bir yerde Başbakan'ın o kadar lüks bir yerde oturması, etrafını Çin Seddi gibi duvarlarla örmesi doğru mudur?

Bir gün Başbakan karşıma çıksın, yandaş yargı nedir, onunla ilgili karar verenler şimdi nerelerdir tek tek ortaya dökeceğim.

Toplumun yarısı darbeci mi?

Madem ki hayır diyenler darbeci, toplumun yarısı darbeci oldu. Biz 'evet' diyenlere kızıyor muyuz?

CHP'li arkadaşlarımız darp ediliyor, gözaltına alınıyor.

12 Eylül'de 'hayır' dedim

Ben 12 Eylül günü bürokrattım, ve gittim 'Hayır' oyu verdim. Evim aranmadı, sadece asker sokağa çıkma yasağı ilan ettiğinde bir kere evim arandı.

Bizim acılarımızı sömürüyorlar. Bu takiye kültürünün doğal sonucu. Bedel ödemeyenler hesap soruyor.

Sanatçıların 'evet' demesi



'Evet' oyu verecek olan sanatçılarla bir TV programında tartışmak isterim. Onların evlerinin bir geceyarısı basılabileceğini, telefonlarının dinlenebileceğini ve o savcıyı şikayet edemeyeceklerini anlatırdım.

Ben o sanatçılara, "Bu ülkede üniversiteler neden sessiz?" diye sormak isterim.

Otobüs biletlerine zam gelince sokaktaki vatandaş hak arayabiliyordu. Şimdi bu hakkın aranamayacağı bir anayasaya hangi sanatçı 'evet' diyecek.

Sanatçı sisteme muhalif olandır



Belki biz anlatmakta yetersiz kaldık. Onlara 'Neden evet diyorsunuz diyemem" Ama sanatçı sisteme muhalif olan, eline meşale alıp toplumu ileri götüren insandır. Bu değişiklik 12 Eylül'ün hangi izini kaldırıyor? YÖK mü kaldırıldı? Seçim barajı mı kaldırıldı?

Biz bu ülkede her türlü özgürlüğün olmasını ve kurumların güvencede olmasını, medyanın özgür, yargının bağımsız olmasını isteriz. Çağdaş demokraside ne varsa bizim anayasamızda da o olsun."