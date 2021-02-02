Kılıçdaroğlu video ile seslendi: Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum; Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitelerine Cumhurbaşkanı kararıyla atanan rektör Melih Bulu'ya karşı eylemlerine ilişkin, "Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin" diyerek çağrıda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin bir video mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'yu 'kayyum' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor" dedi.

Öğrencilerin ailelerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarttığınız gerginliğe son verin" çağrısında bulundu.

"Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor. Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin."

TIKLAYIN: Boğaziçi Üniversitesi protestoları | Kadıköy'deki destek eylemine gazlı, plastik mermili müdahale; 104 kişi gözaltına alındı!