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Politika

Kılıçdaroğlu ve Topbaş TİM'den geçecek

İstanbul adayları AKP Kadir Topbaş ile CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, TİM'de ihracatçılarla bir araya gelecek.

07 Mart 2009 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AKP Kadir Topbaş ile CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, TİM'de ihracatçılarla bir araya gelecek.


TİM'den yapılan açıklamada, adayların, başkanlığa seçilmeleri halinde İstanbul'un sanayi, ticaret ve lojistik altyapısının geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları kaydedildi.

Vergilen bilgiye göre, AKP Başkan adayı Kadir Topbaş 10 Mart günü, CHP Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 12 Mart günü TİM'i ziyaret edecek.


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