Kılıçdaroğlu ve Baykal aynı sahnede

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Uçakta yan yana oturdular

CHP'de uzun süredir gündemde olan buluşma bugün gerçekleşti ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya mitinginde davet ettiği eski Genel Başkan Deniz Baykal'la biraraya geldi.Ankara-Antalya uçağında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP Genel Sekreteri Önder Sav birlikteydi.Baykal-Kılıçdaroğlu buluşmasına basının ilgisi yoğun oldu. Deniz Baykal'ın Antalya mitingine gelmesinden son derece mutluluk duyduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Daha önce Antalya'nın ilçelerine gitmiştik. Bu kez merkezinde mitingi yapıyoruz'' diye konuştu.Deniz Baykal ise ''Antalya mitinginde konuşma yapmayı düşünmüyorum. Birlikte selamlayacağız, el ele, dayanışma içinde olduğumuzu topluma göstereceğiz'' dedi.Bir gazetecinin ''Heyecanlı mısınız?'' sorusuna ise gülümseyerek karşılık veren Baykal, ''Evet güzel bir gün olacak, güzel bir miting olacak inşallah'' ifadesini kullandı.İki lider, 14 Mayıs tarihinde Baykal'ın evinin balkonunda verdikleri bu pozdan sonra ilk kez yeniden halkın karşısına birlikte çıkacak.Baykal, referandum tahmininin sorulması üzerine de şunları söyledi:''Bu konularda tahmin yapmayı sevmem. Bu referandum maalesef Türkiye'yi çok derin bir bölünmeye sürükleyecek. Özellikle 'evet' çıkarsa Türkiye bölünecek. 'Evet' çıkarsa Türkiye bölünür. Çünkü insanların yarısı bu anayasayı istemiyor. Yarısı istemediği bir anayasanın altında yaşamak zorunda kalacak. Bu, ilk kez karşı karşıya kalacağımız bir olay. Çok üzüntü verici bir olay.Yani 'hayır' çıkarsa ne olur? 'Hayır' çıkarsa iktidar gider, 'evet' çıkarsa Türkiye büyük sıkıntıya sürüklenir. O nedenle vatandaşlarımız büyük bir sorumluluk duygusu içinde Türkiye'yi düşünmelidir. İktidarlar gider, gelir. Bu gider başkası gelir, o kadar önemli değil. Türkiye'de halkın yarısının tepki gösterdiği bir anayasanın altında yaşamak zorunda bırakılması çok ayrı bir durum. Büyük sorun yaratır, büyük sıkıntı yaratır.''Uçağa birlikte binen Kılıçdaroğlu ve Baykal, uçakta da yan yana oturdular ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar.Kılıçdaroğlu ve Baykal uçağa binişleri sırasında ise bazı yolcular tarafından alkışlandılar.Bir gazetecinin, ''Birlikte Antalya'ya gidiyorsunuz, bu ziyarete ilişkin ne bekliyorsunuz?'' sorusuna ilişkin Baykal, ziyaretten ne beklediklerinin çok açık olduğunu ve ''hayır'' oyları için çalıştıklarını söyledi.Baykal şunları söyledi:''Güç birliği sözü bile anlamsız, biz CHP'yiz. CHP olarak hepimiz onun bir parçası olarak, bulunduğumuz konum ne olursa olsun, partimizin politikalarını başarıya ulaştırmak için tüm gücümüzle katkı veriyoruz. Genel başkan çalışıyor bizde bir milletvekili olarak yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Genel Başkan çok büyük gayret gösteriyor, sadece ben değil bütün toplum bu çabaları büyük bir saygı ile izliyor.''Baykal ve Kılıçdaroğlu, havaalanından çıkarken de vatandaşların yoğun sevgi gösterisi ile karşılaştı. CHP ekibi, parti otobüsüne binerek Antalya merkeze hareket etti.