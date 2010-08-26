-KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'NİN KUKLALARINI YAPIYOR ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kuklalarını hazırlayan sanatçı Hakan Arısoy, muhalefet liderlerinin kuklalarını yapmaya başladı. Arısoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kuklalarını da hazırladıktan sonra tüm siyasilerin kuklalarından oluşan sergi açacak. Antares Sanat Merkezinde bulunan kukla tiyatrosunda çalışmalarını sürdüren Hakan Arısoy, çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, siyasi liderlerin kuklalarını hazırlamaya ABD Başkanı Barack Obama ile başladığını söyledi. Obama'nın başkan seçilmesinin ardından kuklasını yaptığını belirten Arısoy, daha sonra Başbakan Erdoğan ile o dönemde CHP Genel Başkanı olan Baykal'ın kuklaları üzerinde çalışmaya başladığını ifade etti. İki liderin konuşmalarını ve görüntülerini izlediğini ve 25 kare fotoğrafları üzerinde çalıştığını anlatan Arısoy, 2 aylık bir emek sonucunda kuklaları tamamladığını ifade etti. Bu iki liderin kuklalarını özel koleksiyonu için hazırladığını, CHP Genel Başkanlık koltuğunda şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu anımsatan Hakan Arısoy, Kılıçdaroğlu'nun kuklasını yapıp yapmayacağına ilişkin sürekli kendisine sorular geldiğini söyledi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun kuklası üzerinde çalışmaya başlayan Arısoy, ''Gece 00.30'da kuklanın yapımına başlayıp 3 saat içerisinde de bitirdim. Önemli olan yüz kısmıydı, bundan sonrası da rahatlıkla gelir'' dedi. Siyasi rekabet içindeki liderleri en azından kuklalarını yan yana getirerek buluşturduğunu dile getiren sanatçı, ''Şimdi bir yandan da MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kuklasına başladım. Onun da temeli atıldı, bundan sonra tamamlayacağım ilk kukla da Bahçeli olacak'' sözleriyle çalışmalarını aktardı. Başbakan Erdoğan ile Baykal'ın kuklalarını bitirdikten sonra bir daha siyasetçilerin kuklalarını yapmayı düşünmediğini, ancak gelen yoğun soruların bu çalışmayı sürdürmeye teşvik ettiğini belirten Hakan Arısoy, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan gibi isimlerle sürdüreceği kuklalarla bir sergi açmayı düşündüğünü de ifade etti.