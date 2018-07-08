Kılıçdaroğlu ve Bahçeli salondan çıkmayınca CHP ve MHP'liler 10.5 saatlik yemin törenini tam kadro izledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Yasama Dönemi, 24 Haziran'da seçilen milletvekillerinin yemin etmesiyle birlikte başladı. TBMM'deki yemin töreni, 10.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara milletvekillerinin yemininden önce yapılan saygı duruşunun ardından ayrıldığı törenin sonuna kadar salonda kalan isimler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin salondan ayrılmaması sebebiyle çok sayıda CHP'li ve MHP'li milletvekili de töreni sonuna kadar izledi.

Gazete Duvar'ın Meclis'teki yemin töreninin perde arkasına dair haberinde CHP ve MHP'nin töreni 'tam kadro' izlemesiyle ilgili olarak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise verilen aralar dışında Genel Kurul’dan hiç ayrılmadı. 2 lider tüm yemin törenini izleyince CHP ve MHP milletvekilleri de “genel başkana saygı” ve “nezaket”ten ötürü salondan dışarı çıkamadı. Böyle olunca yeni dönem Meclisi’nde 600 milletvekilinin yemin törenini de baştan sona neredeyse kesintisiz izleyen gruplar CHP ve MHP grupları oldu. Bu tablo kuliste milletvekilleri arasında birçok espriye neden oldu" ifadelerine yer verildi.

“İnce bu süreçte hiç konuşmasaydı

2 ay sonra genel başkandı”

Öte yandan Gazete Duvar'ın kulis haberinde, CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili konuşulanlar da yer aldı. Haberde şunlar aktarıldı:

"Kulislerde İnce’nin özel bir görüşmeyi basının önünde açıklamasına, kurultay çağrısının hızına ve İnce’nin üslubuna tepki var. Bir muhalif, illerindeki İnce taraftarlarının birçoğunun bir haftada tavır değiştirdiğini söylerken “İnce bu süreçte hiç konuşmasaydı 2 ay sonra genel başkandı” yorumu yaptı. Bakalım kurultay tartışmasında kazanan taraf hangisi olacak."