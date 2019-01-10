Kılıçdaroğlu ve Akşener, TBMM Başkanı Yıldırım'ın istifa etmemesi için ne diyor?

Ayşe Sayın

CHP ve İYİ Parti liderleri, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmemesini BBC Türkçe'ye değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerek yok. Zaten tekrar gelecek buraya, Ankara'ya" dedi. Meral Akşener'in yorumu ise "Ben İstanbul'u kaybedeceğini gördüğüne inanıyorum" oldu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Pazartesi günü "aday" olarak İstanbul'da gazetecilerle buluşmasında görevinden istifa etmeyeceğini net bir şekilde açıkladı.

Yıldırım, "Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmeme konusundaki kararımda değişiklik yok" sözleriyle, kendi açısından tartışmalara noktayı koydu.

Muhalefet partileri ise hukuki ve etik olarak Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini ifade etmelerine karşın, Yüksek Seçim Kurulu'na ya da Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi düşünmüyor.

Peki CHP ve İYİ Parti liderleri, Yıldırım'ın kararını nasıl değerlendiriyor?

Kılıçdaroğlu: Zaten tekrar Ankara'ya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldırım'ın istifa etmemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ancak seçim kampanyasını bu tartışma üzerinden götürme taraftarı olmadığını söyledi.

BBC Türkçe'nin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na göre, Yıldırım'ın istifa etmemesinin nedeni, "zaten seçimi kazanamayacak olması":

"İstifa etmesine gerek yok. Zaten tekrar gelecek buraya, Ankara'ya. Bu yetiyor bize. Binali Bey de farkında bu durumun. Tabloyu görmemesi mümkün değil."

Akşener: İstanbul'u kaybedeceğini gördüğüne inanıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sorumuz üzerine, Binali Yıldırım tecrübesindeki bir siyasetçinin, istifa tartışmalarına malzeme olmaması gerektiğini söyledi.

Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı görevini bırakması gerektiğini belirten Akşener, "Binali Bey bakanlık, başbakanlık yaptı, kaç kez seçim geçirdi. Ben İstanbul'u kaybedeceğini gördüğüne inanıyorum" dedi.

Akşener, İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan Adayı olan TBMM Başkanlı Divanı Katip Üyesi İsmail Ok'un, yasal bir zorunluluk olmamasına karşın bu görevinden istifa kararı aldığını da anımsattı:

"İsmail Bey, 'Alacağım' diyor. İnanç böyle bir şeydir. Binali Yıldırım tecrübesindeki bir isme, istifa etmeme tavrı yakışmadı. Binali Bey, tecrübeli bir siyasetçi, bakanlık, başbakanlık yapmış, şimdi Meclis Başkanı. Bu kadar devlet umuru görmüş bir insan.

"Normal şartlarda Binali Bey böyle şeylere tenezzül etmemesi gereken bir konumda. Ama anlaşılıyor ki AK Parti, sayın Erdoğan, Binali Bey, büyük ihtimal seçimle ilgili soru işareti taşıyorlar ki, tekrar Meclis Başkanlığı seçimi olmasın diye istifa ettirmiyorlar. İstanbul'un alınmasına yönelik soru işareti taşıdıklarını düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu sürpriz yapabilir."