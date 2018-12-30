Kılıçdaroğlu vaatte bulunmuştu; İzmir'in Balçova ilçesinde asgari ücret 2300 lira oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak" vaadinden ardından İzmir Balçova Belediyesi harekete geçti. En düşük işçi maaşı 2 bin 300 lira oldu.

İşçi temsilcileri ile hükümet arasında görüşülen 2019 yılı asgari rakamları sırasında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim belediyelerimizde asgari ücret 2200 TL olacak” vaadi Balçova Belediyesi’nde uygulamaya geçti. 2019 yılı işçi ücretlerinin belirlendiği Balçova Belediyesi’nde taşeron firmalardan geçiş yaparak belediye bünyesinde çalışmaya başlayan işçilerin alacağı en düşük maaş 2300 TL olarak belirlendi.

''Her yerde 2 bin, bizde 2 bin 300"

Balçova Belediyesi’nin işçi haklarının her zaman ilk sırada olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “2005 yılındaki taşeron yasası ile işçilerin sendikal örgütlenme hakkına büyük bir darbe vuruldu. Biz sendikalı arkadaşlarımıza haklarını son kuruşuna kadar veriyoruz. Ama sendikal örgütlenmelerine yasa ile izin verilmeyen 238 arkadaşımız içinde yetkilerimizi sonuna kadar kullanıyoruz. Genel Başkanımızın da talimatıyla 2019 yılı için ücretleri belirledik. Kamuda asgari ücret 2 bin TL iken bizim en düşük personel maaşımız 2 bin 300 TL oldu. Yapılan göreve göre ve çalışma yılına göre bu rakam daha yukarılara çıkıyor. Ayrıca sosyal haklar da var” diye konuştu.

Belediyeyi mali bir disiplin içinde ve adaletle yönettiklerini ifade eden Başkan Çalkaya, “Bugüne kadar hiç arsa satmadık, bankalardan işçi maaşları için kredi kullanmadık. İşçimize de tek kuruş borcumuz yok ve günü geldiğinde emeğinin hakkını arkadaşlarımıza ödüyoruz. Buna rağmen yapmamız gereken yatırımları yapıp, zor durumda olan vatandaşlarımıza sosyal anlamda destek veriyoruz. Balçova’da aç ve açıkta insan olmamasının nedeni belediyenin adaletli bir şekilde yönetilmesindendir” dedi.