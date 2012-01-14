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Politika

Kılıçdaroğlu: Üzüntümüz büyük ANKARA (A.A)

14 Ocak 2012 02:37

-Kılıçdaroğlu: Üzüntümüz büyük ANKARA (A.A) - 14.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatıyla ilgili, ''KKTC'nin kuruluşunda büyük emeği olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin lideri ve KKTC'nin bugüne gelmesine en büyük katkıyı yapan kurucu devlet başkanı Rauf Denktaş'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz'' dedi.  Kılıçdaroğlu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: ''KKTC'nin kuruluşunda büyük emeği olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin lideri ve KKTC'nin bugüne gelmesine en büyük katkıyı yapan kurucu devlet başkanı Rauf Denktaş'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Anısı önünde her zaman saygıyla eğileceğimiz, büyük devlet adamı Rauf Denktaş'a rahmet, Denktaş ailesi, KKTC halkı ve Türk dünyasına başsağlığı diliyorum.''

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