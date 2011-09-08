-Kılıçdaroğlu: Usulen bağırıyorlar KUŞADASI (A.A) - 07.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'e yönelik yaptırımlarla ilgili olarak hükümeti eleştirerek, ''Usulen bağırıyorlar; 'İsrail'e şunu yapacağız, bunu yapacağız'. Hiçbir şey yapamazsın sen. Senin yapabilmen için önce sende yürek lazım'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kuşadası'nda, eski adalet bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt adına yaptırılan heykel ve parkın açılışını gerçekleştirdi. Basılmamış kitabın imhasının olduğu bir ülkede adaletin her zamankinden daha fazla sorgulanması gerektiğini, bunun adalet olamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Herkes için adalet olması lazım. Bizimle aynı düşüncede olmayan insanlara bile adaleti götürmek zorundayız. Basılmamış kitabın imhasının olduğu ülkede adaleti her zamankinden fazla sorgulamamız lazım. O adalet, adalet değildir. Gazeteci alacaksınız içeriye. Hapse atacaksınız. Davasına, mahkemesine gizli kararı koyacaksınız. Onun avukatı bile niye tutuklandığını bilmeyecek ve siz bunun adına adalet diyeceksiniz. Buna, ileri demokrasi diyeceksiniz. O demokrasi ileri değil, toplumu geriye götüren demokrasidir. O demokrasinin adı Recep Tayyip Erdoğan demokrasisidir ve çağ dışıdır. O demokrasi anlayışı parlamentoyu saf dışı bırakan anlayıştır. Parlamento tatildeyken gece gündüz kanun hükmünde kararname çıkaracaksınız. Bir hafta çıkardığınız kararnameyi tekrar değiştireceksiniz. Birileri size sormayacak mı? 'Dün çıkardığınızı bugün niye değiştirdiniz?'. Bunların hesabını parlamento açılınca soracağız. Bir kişi bile kalsak soracağız. Hiç endişe etmeyin siz.'' -İsrail'e yaptırımlar- Mavi Marmara gemisi baskınına da değinen Kılıçdaroğlu, bu gemiye İsrail askerlerinin yaptığı saldırı sonucunda hayatını kaybedenleri anımsatarak, şunları kaydetti: ''Bizim insanlarımız öldü. Hepsinin kanı yerde kaldı. Usulen bağırıyorlar. 'İsrail'e şunu yapacağız, bunu yapacağız'. Hiçbir şey yapamazsın sen. Senin yapabilmen için önce sende yürek lazım. Efendim neymiş 'Askeri anlaşmaları askıya aldık'. Zaten onlar askıdaydı. Peki sormak lazım; bu füze kalkanını kim için getirdin Türkiye'ye? İsrail'in güvenliğini sağlamak için. Milleti de yanıltmak için 'İsrail'e kafa tutuyorum' diyorsun. Şimdi kalkmışsın efelik satıyorsun. O efeliği sana bırakmayacağız hiç meraklanma. Biz senin ne mal olduğunu bu ülkeye anlatacağız.''