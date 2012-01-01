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Politika

Kılıçdaroğlu Uludere'ye gitti VAN (A.A)

01 Ocak 2012 10:35

-Kılıçdaroğlu Uludere'ye gitti VAN (A.A) - 01.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak sınırındaki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Şırnak'ın Uludere ilçesine gitti.  Kılıçdaroğlu, Van'daki gezi ve incelemelerinin ardından konakladığı otelden, sabah saatlerinde Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Mehmet Zeki Gündüz ile Uludere'ye hareket etti.  Hareket öncesi açıklamalarda bulunan Tekin, ziyaretin daha önce helikopterle yapılmasını planlandığını ancak yaşanan sorunlar nedeniyle karayolu ile Uludere'ye gideceklerini söyledi. Tekin, ''Dünkü planlamamızda gerek Sayın Vali'den gerek Ankara'dan aldığımız bilgi üzerine biz helikopterle gidecektik. Geç saatlerde biliyorsunuz bir ara iptal oldu, tekrar yapılan görüşmeler sonucu isimler istendi. İsimleri gönderdik ne garipse gece saat 12.30'da Ankara merkezli bir iptal kararı geldi. Bu gerçekten çok üzücü, bizi incitti. Anamuhalefet liderinin ulaşımı kolaylaştırılmak istenmiyorsa burada ciddi bir kasıt var demektir. Hiçbir gerekçe göstermeden 'Ankara'dan gelen talimat üzerine iptal edildi' denilmesi çok doğru değildir. Türkiye'nin iç barışı için anamuhalefet lideri ciddi bir mücadele ederken iktidarın bu engellerini anlamakta zorluk çekiyorum'' diye konuştu.  Tekin, ziyaret sonrası Diyarbakır'dan Ankara'ya döneceklerini, Van'ın Erciş ilçesine bugün planladıkları ziyaretleri ise kentte kalan Genel Başkan Yardımcılarının gerçekleştireceğini kaydetti.  Heyet daha sonra Uludere'ye hareket etti. 

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