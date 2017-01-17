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Kılıçdaroğlu: Ülkesini seven herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalı

“Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz!”

17 Ocak 2017 23:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifi için “Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz!

"15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!"

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kemal kılıçdaroğluanayasa değişikliği

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