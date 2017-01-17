Kılıçdaroğlu: Ülkesini seven herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifi için “Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz!

"15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!"