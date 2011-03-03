-KILIÇDAROĞLU, ÜLKE TV'DEN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım 2008'de yayımlanan bazı programlarda, hakkında ''gerçek dışı ve iftira'' niteliğinde beyanlara yer verildiği gerekçesiyle açtığı davada, Ülke TV'den 30 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mutluhan Karagözoğlu ile Ülke TV'nin avukatı Hakan Yıldız katıldı. Hakim Erdal Sümbül, avukatların son beyanlarını dinlemesinin ardından davayı kabul ettiğini ve Ülke TV'nin, Kılıçdaroğlu'na 30 bin liralık manevi tazminatı, 12 Kasım 2008'den itibaren işleyecek yasal faziyle birlikte ödemesine hükmettiğini açıkladı. Dava dilekçesinde, Ülke TV'de 10, 11 ve 12 Kasım 2008'de yayımlanan ''Sıradışı'' programlarında, Almanya'daki ''Deniz Feneri'' davasını izlemek üzere Frankfurt'a giden Kılıçdaroğlu ile ilgili ''gerçek dışı ve iftira'' niteliğinde beyanlara yer verildiği kaydedilerek, Ülke TV'den 30 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.