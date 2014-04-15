Kılıçdaroğlu: Twitter'a vergi kaçakçısı diyor, 700 bin liralık saat takan adama bak

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Twitter denilen vergi kaçakçısı” sözlerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Neymiş Twitter vergi kaçakçısıymış. Gönderirsin mfettişleri raporunu yazarlar. Sen vergi kaçakçısını öğrenmek istiyorsan koluna 700 bin liralık saat takana adama bakacaksın. Twitter’ı yasaklıyor ama kendisinin de hesabı var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

Hukuk devletinden güçlüler haklı değildir, haklılar güçlüdür. Haklıların güçlü olduğu devlet hukuk devletidir. Hukuk devleti hesap verilebilen devlettir. Hukuk devletinden partiler seçimi kazanır devleti yönetmek için gelir. Devlet olmak için gelmez. Devleti yönetmek için gelip devlet olan parti önce hukuk devletini yok eder. Çünkü hesap vermez. Sandık önemlidir ama sanık tek başına demokrasi değildir. Karşınızdakinin hukukuna saygı göstermezseniz hukuk devletinden uzaklaşırsınız. Hitler ve Mussolini de seçimle geldi. Ama sonra ne oldu ‘Ben devletim’ demeye başladılar. Son on yılda baskının arttığını gücün her şeye egemen olmak istediğini görüyoruz.

Bugün başkasına dokunan yarın size dokunur

Vatandaşlara sesleniyorum: Bugün başkasına dokunan yarın size dokunacaktır. TBMM Başkanı Anayasanın 138. Maddesi çökmüştür, yargı yoktur dedi. Yargı çökmüşse bu ülkede hukuk devleti konusunda çok ciddi sorunlarımız var demektir. Türkiye hızla bir totaliter demokrasi inşa etmeye başladı. Hak ve özgürlüklerin baskım altında olduğu, bütün yetkilerin küçük bir yönetici grubun elinde toplandığı demokratik olmayan devlete totaliter devlet denir. Totaliter devlet önümüzde ağır ağır inşa ediliyor.

Meslek örgütlerinin ziyareti

Dün bir meslek örgütü beni ziyaret etti. Neymiş siyasette gerginlik düşecekmiş… Kendilerine şunu söyledim: Siz vergi veriyorsunuz TBMM’ye Sayıştay raporu gelmiyor. İçinizden biri çıkıp konuştu mu? İşverenlere ait bir sivil toplum kuruluşu çıkıp “hukukun üstünlüğünün olmadığı bir ülkeye yabancı sermaye gelmez” dedi. Dün yine sordum, Başbakanlık koltuğunda oturan kişi “Bunlar vatan hainidir” dedi sizden bir ses çıktı mı. Çıkmadı. Totaliter rejime geçilirken ipuçları da verildi. Başbakanlık koltuğunda oturan kişi “Yasama ve yargı benim için ayak bağı” dedi.

Anayasa Mahkemesi bir numaralı düşman oldu

Daha düne kadar Anayasa Mahkemesi’ni göklere çıkarıyorlardı. Şimdi… İki karar verdi diye bir numaralı düşman… Bireysel başvurusu hakkını niye getirdiler? İnsanlar AİHM’e erken gitmesin diye getirdiler. Nasıl olsa orada da bizim adamlarımız var. Orada raflara koyarız dediler… Ama öyle olmadı. Orada da insanlar vicdan sahibi.

Gönderirsin müfettişleri...

Neymiş Twitter vergi kaçakçısıymış. Gönderirsin müfettişleri raporunu yazarlar. Sen vergi kaçakçısını öğrenmek istiyorsan koluna 700 bin liralık saat takana dama bakacaksın. Twitter’ı yasaklıyor ama kendisinin de hesabı var.

Bunların arasında bir kuzu var

Bunların arasında bir Kuzu var. Sözde Anayasa profesörü. Onu nasıl almış bakmak da lazım. Twitter’ın kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor. Bunu da Twitter’dan duyuruyor. Kafaya bakın, zekaya bakın… Anayasa bize düşüncemizi yayma hakkını vermiş. Sen nasıl bütün Twitter’ı yasaklarsın. İptal edilince Anayasa mahkemesi mahkeme olmaktan çıkıyor örgüt haline eliyor…

HSYK düzenlemesinin bir kısmını da AYM iptal etti. Yapılan değişikliklerin Anayasaya aykırı olduğunu herkes biliyordu. AYM iptal etti. İptal etti ama arkasından yine büyük suçlamalar geldi.

Askeri yönetimlerde bile olmaz

Askeri yönetimlerde bile olmaz… Kanun çıkardılar HSYK’daki bütün memurların görevlerine son verdiler. Biz karar saygı duyarız ama eksik olduğunu da söyleriz. Adalet Akademisi için de iptal karar vermesi gerekirdi. Bizim başvuruda bulunduğumuz gün yürürlüğünü durdurması gerekirdi. Adalet, hukuk, ahlak evrensel terimlerdir. Millilikle değerlendiremezsin. Peki insanımız neden AİHM’e gidiyor. Orasının verdiği kararlar milli kararlar mı? Cehaletin bu kadarına ilk kez şahit oluyorum. Mahkeme kararlarının milliliği yoktur. Mahkemeler kanunlara ahlaka vicdana göre karar verir. İşin özü budur.

MİT yasası

Devlet istihbarat ile değil bilgi, hukukun üstünlüğü, ahlak ve vicdanla yönetilir. Otoriteleşen devlette istihbarat devletleşen partiye gider. Almanya’da Gestapo’yu kurdular. Yasal mıydı yasaldı. Ama istihbaratı devlete değil partiye veriyordu. Aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yeni bir Gestapo modeli kurmak istiyorlar. Dördüncü büyük devrimi yapmak zorundayız özgürlük ve demokrasi devrimi. Baskılar gelecektir. Yılmayacağız. Bize tek bir görev düşüyor. Adım adım, kahve kahve çalışmak. Çalışırsak her şey olur. Babalarımız dedelerimiz çocuklarımız iyi bir Türkiye’de yaşasınlar diye mücadele etti. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için çalışacağız.