Kılıçdaroğlu, Twitch yayınında Jahrein ile bir araya gelecek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ünlü Twitch yayıncısı Jahrein ile bir araya geleceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, "Cumartesi akşamı ben ve sarayın bana atadığı troller, Jahrein’in misafiriyiz. Gençler bekliyorum sizleri. Gelin sohbet edelim" dedi. Yayın yarın akşam 20.30 ila 22.00 arasında yapılacak.

Jahrein adını kullanan Twitch yayıncısı birkaç gün önce Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun gençlere seslendiği bir video mesajını alıntılayarak "Allah aşkına nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi?" sorusunu sormuş ve "2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi. Nolur birileri çıkıp artık bu gençlik için ayakları yere basan sağlam bir plan açıklasın!" demişti. CHP lideri, Jahrein'in bu mesajını, "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat de hazır olduğunda haber ver" diyerek yanıtlamıştı.