Kılıçdaroğlu: Tutuklu yazarlarımız, gazetecilerimiz var; yarı açık cezaevinde yaşıyoruz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Zülfü Livaneli Sanat Merkezi'nin temel atma töreninde konuşarak, "Tutuklu yazarlarımız var, gazetecilerimiz var, sanatçılarımız var. Yarı açık bir cezaevinde yaşıyoruz aslında; ama biz direnmesini bileceğiz. O sanatçılar, yazarlar, çizerler, gazeteciler, avukatlar hiç meraklanmasınlar; Türkiye çağdaş uygarlık yolunda yoluna devam edecek" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Bahar Demirel’in haberine göre, törende Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve sanatçı Zülfü Livaneli de yer aldı.

Temel atma töreninde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sanatın ve sanatçının gücüne vurgu yaparak, "Bu güç olduğu içindir ki hiçbir dikta yönetimi sanatı ve sanatçıyı sevmez. Biz sizleri sadece el üstünde değil, baş üstünde tutmak zorundayız. Sizleri yüceltmek her onurlu yurttaşın zaten görevidir. Bunu yapmadığımız takdirde zaten sanata ve sanatçıya karşı görevimizi yapmamış oluruz. Çok etkili bir güç. Sanatçı dünyanın en güçlü insanıdır. Gücünün farkındadır. Gücünün farkında olduğu içindir ki tüm dikta yönetimlerine karşı çıkmıştır. Dolayısıyla dikta yönetimlerinde bir dönemde diktatörlük yapıp, iktidarda kalanlar sadece o dönemle sınırlı olmak üzere yaşamlarını sürdürüyorlar. Ama sanat ve sanatçının gücü çok daha fazla" diye konuştu.

"Tutuklu yazarlarımız, gazetecilerimiz, sanatçılarımız var"

Temel atma töreninde düğmeye basmadan önce Zülfü Livaneli'nin kendisine 'Acaba bunu tutuklu yazarlarımıza adayabilir miyiz?' diye sorduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Evet, tutuklu yazarlarımız var, gazetecilerimiz var, sanatçılarımız var. Onlara adıyoruz. Yarı açık bir cezaevinde yaşıyoruz aslında; ama biz direnmesini bileceğiz. Mücadeleyi bileceğiz. O sanatçılar, yazarlar, çizerler, gazeteciler, avukatlar hiç meraklanmasınlar; Türkiye çağdaş uygarlık yolunda yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Altanların tutuklanmasına sert tepki

Kılıçdaroğlu, yazar Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Mehmet Altan’ın tutuklanmasına sert tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, Altan kardeşlerin bayram öncesinde gözaltına alınıp tatil boyunca karakolda tutulduğunu hatırlatarak “Bu devletin intikam alması demektir” dedi. Kılıçdaroğlu, Ahmet Altan’ın serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınıp tutuklanmasını eleştirerek “Böyle devlet olur mu, bu mudur darbe ile mücadele etmek?” diye sormuştu.