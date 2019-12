-KILIÇDAROĞLU: ''TUTARLI POLİTİKAYA DESTEK VERİRİZ'' TBMM (A.A) - 15.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirirken, ''Terörle mücadelede sağlıklı ve tutarlı bir politika izlendiği sürece elbette biz de destek veririz'' dedi. Kılıçdaroğlu, görüşmeden sonra, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi ile düzenlediği basın toplantısında soruları da yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle: Soru: Görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Yanıt: Sayın Başbakandan bazı özel bilgiler alınmadı değil... Ama ağırlıklı olarak sizin de bildiğiniz bizim de bildiğimiz konuları Sayın Başbakan tarafından tekrarı ile geçti. Sayın Başbakan, elbette ki bazı bilgileri aktarma ihtiyacını hissetti. Bizim bazı sorularımız oldu, o soruları Sayın Başbakan yanıt verdi. Biz Başbakanın bütün bu ziyaretlerden sonra yarın yapacağı açıklamayı biz de merakla bekliyoruz. Soru: Sayın Başbakan sizden destek istedi mi? Yanıt: Sayın Başbakan terörün, iktidar muhalefet şeklinde farklı bir gözle bakılmasının doğru olmayan bir olay olduğunu ifade etti. Biz bunu daha önce de söylemiştik. Terör konusunun ulusal bir sorun olduğunu, teröre karşı ortak bir mücadele geliştirilmesi gerektiğini daha önce de ifade etmiştik. Sayın Başbakan, bizim daha önce yaptığımız bu açıklamaların paralelinde açıklamalar yaptı. Bu bizi mutlu kıldı ama benim gözlemlediğim kadarıyla, açılımın başlangıcında ifade edilen, 'kısa süre içinde terörün sonlanacağı' gibi bir öngörü bize yansımadı. Soru: Demokratik açılım süresi size anlatıldı mı? Kürtçe eğitim tartışılıyor, TRT Şeş açıldı, genel affın olup olmayacağı tartışılıyor. Bu anlamda bir öneriniz oldu mu? Yanıt: Bu anlamda Sayın Başbakan bu konulara hiç girmedi. Biz takdir edersiniz ki daha çok Sayın Başbakanı dinlemek ve hükümetin bu konudaki çalışmalarını bize yansıtmasını istedik ama Sayın Başbakan bu konulara girmedi. -''ÖZEL GÜÇLE İLGİLİ AYRINTI ALAMADIK''- Soru: Bundan sonraki süreçte Hükümete destek olunacak mı? Yanıt: Terörle mücadelede sağlıklı ve tutarlı bir politika izlendiği sürece elbette biz de destek veririz. Bu ülkede hiç bir siyasal parti, terörü desteklemez, desteklememelidir. Çünkü terör insanlık suçudur. Terörden en çok o bölgede yaşayan yurttaşlarımız mağdur olmuşlardır. Biz terörün sonlanması için bir katkı vermek gerekiyorsa, o katkıyı rahatlıkla, seve seve verebiliriz. Soru: Devletin bölgede fabrika kurması önerilerinizi Başbakan nasıl karşıladı? Yanıt: Et Balık Kurumu ile ilgili olarak, bazı özelleştirmelerden vazgeçtiklerini ifade ettiler. Ama biz bunu yeterli görmedik. Devletin et balık dışında, doğrudan Devlet Planlama Teşkilatını harekete geçirerek üretim yapan fabrikalar kurmasını istiyoruz. Soru: Başbakanın, CHP olarak karşı olacağınız bir önerisi var mıydı? Yanıt: Sayın Başbakanın bizi rahatsız edecek herhangi bir önerisi olmadı. Sadece, özel güçlerle ilgili ayrıntı alamadık. Alamadığımız için herhangi bir yorum yapamıyoruz. -''UYGUN GÖRÜRLERSE ELBETTE GÖRÜŞÜRÜZ''- Soru: İkinci bir görüşme olabilir mi? Yanıt: Sayın Başbakan, eğer terörün sonlanmasında... Belki bu görüşmelerden sonra yeni bir yol haritası çizilecektir terörle mücadelede. Eğer o yol haritasının belirlenmesi öncesinde tekrar görüşmeyi uygun görürlerse elbette görüşürüz. Terörle mücadelede ortak bir politikanın izlenmesini savunan, öngören bir siyasi yaklaşıma sahibiz. Soru: Sayın Başbakan iki muhalefet partisi ile görüşmüyor, bu konuda bir öneriniz oldu mu? Yanıt: Hayır, herhangi bir yorumumuz olmadı.