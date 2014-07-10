CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bölünme durumu ortaya çıkarsa ne yapacaksınız?" sorusuna, "Türkiye'nin bölünmemesi için gerekirse elimize silah alırız" diye cevap verdi.

Habertürk yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bölünmemesi için gerekirse elimize silah alırız" dedi.

CHP liderinin, “Son günlerde Türkiye'de bir sistem değişikliği, üniter yapıdan federatif yapıya geçilmesi gibi tartışmalar gündeme geldi. Bir Kürt devleti kurulursa, Türkiye'nin bölünme durumu ortaya çıkarsa ne yapacaksınız?" sorusuna verdiği yanıt şöyle:

"Türkiye'nin bölünmemesi için gerekirse elimize silah alırız. Neden bölünecek Türkiye. Beraber olmak varken, birlik olmak varken, huzur, barış içinde yaşamak varken neden kavga. Türkiye büyük bir ülke, hepimizin karnı doyabilir. Demokrasimizi güçlendirdiğimiz zaman...”

'Daha geniş sahada oynayalım'

CHP Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili dikkat çeken açıklamaları ise şöyle oldu:

— CHP'li bir aday gösterebilirdik ama kendimiz oynardık. Daha büyük bir saha varken daha dar bir alanda niye oynuyoruz? Daha büyük, daha geniş bir sahada oynayalım. Hepimizin Cumhurbaşkanı olsun.

— Geçmişi temiz olan birisinin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması lazım. Ekmeleddin beyi onlar da (AK Parti) aday gösterseydi emin olun biz destek verirdik. Niye vermeyelim Keşke onlar da destek verseler.

— Ekmeleddin İhsanoğlu adı daha önce telaffuz edildi. Arkadaşlara sordurdum, partinin içinde de dışında da nasıl birisidir diye. Gerçekten son derece saygınlığı olan, yeri geldiğinde dik duran, cumhuriyetin ve halkın değerlerine bağlı, dindar bir isim.

— Bir partinin adayı şeklinde bir tablonun çizilmesini doğru bulmuyoruz. (İhsanoğlu), halkın adayı, gerçek anlamda milletin adayı. Milletin sahip çıkmasını istiyoruz.

— (Ekmeleddin Bey neden miting yapmıyor?) Bir cumhurbaşkanı adayı gibi davranıyor. Olması gereken bir cumhurbaşkanı adayı gibi davranıyor. Bir siyasal partinin desteği bir miting filan yapmayı da hiç düşünmüyor. Ama biz CHP olarak mitingler yapacağız. Bu mitinglerde ben halka hitap edeceğim.

— (17 Aralık soruşturması) Ben yürekli ve namuslu bir savcı bekliyorum. Erdoğan hakkında da fezleke düzenlenmesi lazım. 'Oğlum paraları sıfırla' demek kolay bir olay değildir. Onun için de fezleke bekliyorum.

— Bu ülkenin birikimi, tarihi, ihsanı, irfanı, adı bu kadar yolsuzluğa bulaşmış, bu kadar kirli siyasete bulaşmış birisini o makama oturtacak diye düşünmüyorum.

— Erdoğan, başbakanlığın bütün gücünü kullanarak diyor ya 'Ben milletin yanındayım'. Peki bu devleti niye arkana aldın o zaman. Uçak devletin, araç devletin, vali devletin, meydanlar devletin, her şey devletin. 'Ben devletten yana değilim milletten yanayım' diyor, milleti kandırıyor.