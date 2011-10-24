Kılıçdaroğlu: Türkiye yardım almaksızın yaralarını sarabilir

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Van'a giderken yaptığı açıklamada, Van merkez, Erciş ve Muş'a gideceklerini ve orada tabloyu daha net göreceklerini belirtti.



Kemal Kılıçdaroğlu, ''Yaşanan olay gerçekten çok ciddi. Devlet bütün imkanlarıyla yaraları sarmaya çalışıyor. Ölenlere baş sağlığı diliyoruz'' diye konuştu.





'Türkiye yardım almaksızın yaralarını sarabilecek güçte'



Gazetecilerin, İsrail dahil yardım tekliflerinde bulunan pek çok ülkenin var olduğunu anımsatması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''İnsani yardımlara saygı duyuyoruz. Türkiye dışarıdan yardım almaksızın yaralarını sarabilecek güçtedir'' dedi.



Kılıçdaroğlu, ''Son dönemde talihsizlikler üst üste geldi. Ne diyeceksiniz?'' sorusu üzerine de, ''Bu konuda yorum yapamayacağım. Sonuçta deprem bir facia'' dedi.



Can kayıplarının az olmasını dilediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin depreme karşı jeolojik olarak hassas bir bölgede olduğunu ve binaların da buna göre yapılması gerektiğini söyledi.



Kılıçdaroğlu, bütün bu olayların pek çok ders verdiğini ve o derslerin gereğinin yerine getirilmesini gerektiğini belirtti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de, bölgenin soğuk olduğunu anımsatarak, çadırların ise depremzedelere bu sabah gittiğini kaydetti.





