Kılıçdaroğlu: Türkiye giderek yalnızlaşıyor

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya konusunda hükümete 5 öneri sunarken, “Türkiye giderek yalnızlaşıyor. Arap Birliği ve Afrika Ligi ile doğrudan temasa geçen Batı, Türkiye’yi by-pass etti.'' dedi.



Kılıçdaroğlu, sözde ‘Oyun kuran Türkiye’ bu oyunda figüran bile olmadı” şeklinde eleştiride bulundu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Erdoğan biraz geç de olsa Kaddafi’yi eleştirdi, ‘Çekil, halkına baskı yapma’ diye. Çağdaş demokrasinin yaşandığı ülke başbakanlarının hangisi bir diktatörün elinden insan hakları ödülü alır, tek örneği Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Bizim isteğimiz, o ödülü sakın Başbakanlıkta tutmasın, evine götürsün.





'Silahı satmadınız mı'



Batılılara da bir çift sözümüz var. Kaddafi ve benzerleri için ‘Baskıcı, zorba, diktatör’ diyorsunuz. Peki bunlara silahları siz satmıyor musunuz? Bu diktatörlerin paraları, sizin bankalarınızda. Bunlar düşünce paralarına el koyuyorsunuz. Bu diktatörler iktidardayken neden paralara el koymuyorsun? Tamam Kaddafi’ye kızalım ama Batı’nın da kendi etik değerlerini sorgulaması lazım. Kardeş Libya halkının da bunları bilmesi lazım.





Erdoğan’a sorular:



KPSS: Mustafa Asil KPSS sınav sorularının çalışmasıyla ilgili süreci biliyorsunuz. Sınav sorularının tamamını gören tek kişi var: Mustafa Asil. Asil, soruşturma açılırken apar topar Kanada’ya bir yıl için doktoraya gönderildi. Bir yıl tamamlanmadan da geri döndü ve soruşturmanın kapsamı dışında tutuldu. Neden?



Balyoz: Kudret Bülbül Balyoz soruşturmasındaki belgelerin birinde Kudret Bülbül diye bir isim var. Bu kişi, 1. Ordu Komutanlığı Güvenlik Harekât Planı’na Ek-M Lahika-2 İstanbul ve Çevresi Şehirlerde İltisaklı 1. Öncelikli Sivil Kişiler başlıklı listede 224 numarayla yer alıyor. Ama bu isim soruşturmada yok ve o kişi Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı. Başbakan’a soruyorum: Kim bu kişi? Neden Başbakan’ın koruması altında?



Kayseri belgeleri: Başbakan’a rüşvet defterini gönderdim, “Rüşvetle ilgisi yok. Altında imza yok” diye cevap verdi. Rüşveti alan bir de altına imza atacakmış. Rüşvet defterini görmeyen, hamisi olan, sırtını sıvazlayan biri var Başbakanlık koltuğunda oturuyor, adı Recep Tayyip Erdoğan, onu bütün millete şikayet ediyorum. Sen Başbakan’sın, iki tane mülkiye müfettişi görevlendiremiyor musun? CHP’li belediyelere gelince sabah bir akşam bir müfettiş gönderiyorsun. Gönder, gönderemiyorsan namertsin.





Meclis’te model tekne sergisi



Bodrum Ticaret Odası tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla TBMM’de ‘model tekne’ sergisi düzenlendi. Bodrum’daki Tekne Model Müzesi’nin envanterindeki 28 model teknenin yer aldığı sergi, TBMM Şeref Holü’nde TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil tarafından açıldı. Pakdil, model teknelerin tamamının gerçek yaşamda kullanıldığını söyledi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısının ardından sergiyi gezdi.









