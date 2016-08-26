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Kılıçdaroğlu: Türkiye bu acıları hak etmiyor, hepimizin yüreği ağzında

"Terör bir siyasal partinin tek başına çözemeyeceği bir hale dönüştü"

26 Ağustos 2016 16:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cizre'deki terör saldırısına ilişkin olarak, "Türkiye bu acıları hak etmiyor, hepimizin yüreği ağzında" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kısa açıklaması şöyle:

"Helalleşmeye gidiyorum, Allah sabır versin ailesiyle de görüşeceğiz. Türkiye bu tür acıları hak etmiyor, bütün insanların yüreği ağzında. Sözün bittiği yerdeyiz aslında. Terör öyle bir noktaya geldi ki bir siyasal partinin tek başına çözemeyeceği bir hale dönüştü. Bütün siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerekiyor. Elbetteki ortak hareket ederken kınıyoruz, lanetliyoruz, ancak siyasi iktidarın biraz daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum."

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