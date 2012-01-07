-Kılıçdaroğlu: Türkiye adeta cezaevi haline dönüştürüldü İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti adeta bir kısmı için kapalı, bir kısmı için açık cezaevi haline dönüştürülmüştür. Bu yapıyı sindiremiyoruz. 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışmıyor. İstiyoruz ki, bu ülkede adalet herkes için olsun'' dedi. Sarıyer Belediyesinin, Pınar Mahallesindeki yeni hizmet binasının temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de hatta dünyada ilk kez Sarıyer Belediyesinin ''yeşil bir binaya'' kavuştuğunu söyledi. Sarıyer'de 12 ayrı binada hizmet veren kurumların tek bir çatı altında toplanacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, Sarıyerlilerin çağdaş bir kamu hizmeti alacağını kaydetti. CHP'li belediye başkanlarının, ellerinden gelen her türlü gayreti göstererek hizmet verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''AKP şöyle bir algı yaratmak istiyor; Efendim CHP'li belediyeler çalışmıyor. Bütün baskılara rağmen CHP'li belediyeler, kendi belde halklarına en güzel hizmeti vermeye çaba harcıyorlar. Bunun altını özellikle çiziyorum. Bütün baskılara rağmen en iyi hizmeti CHP'li belediyeler olarak vermeye devam edeceğiz. Şöyle bir örnek vereyim; İzmir anakent belediyesinde görev yapan AKP'li müfettiş sayısı 80'dir. Dünyada örneği yok bunun. 'Acaba biz bu belediyeyi nasıl çalışamaz konuma getiririz?' Bunun için çalışıyorlar. Ama buradan sesleniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, sosyal demokrat belediyeleri halka hizmetten alıkoyamayacaklardır. Sarıyer, Kadıköy, Kartal ve Silivri üzerinde de baskı kuruyorlar. Bütün bu baskılara rağmen hizmet eden belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum. Siz ve biz el ele vererek sonuna kadar belediye başkanlarımızın arkasında duracağız.'' Kılıçdaroğlu, bir ülkede hukukun üstünlüğünün temel kural olduğunu vurgulayarak, ''Bir ülkede adalet yoksa, o ülkede demokrasi yoktur. Bir ülkede sağlıklı adalet dağıtılmıyorsa, o ülkede insanların umudu yok demektir. Bir ülkede adalet olacak ki, bir sorunla karşılaşan yurttaş, 'benim başvuracağım, benim de hakkımı arayacağım bir yer var' diyecektir. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti adeta bir kısmı için kapalı, bir kısmı için açık cezaevi haline dönüştürülmüştür. Bu yapıyı sindiremiyoruz. 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışmıyor. İstiyoruz ki bu ülkede adalet herkes için olsun'' diye konuştu. -''Tek istediğimiz adalettir''- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eğer Türkiye'de 70 milyon vatandaş telefonlarının dinlendiğinden kaygı duyuyorsa, bu ülkede medyanın özgürlüğü yoksa ve halkın sağlıklı haber alma özgürlüğü elinden alınmışsa, üniversiteler konuşamıyorsa ve yargıçların güvencesi yoksa, o ülkede demokrasinin olmayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Bunun mücadelesini yapacağız biz. Bir ülkede iş adamları konuşamıyorsa, sendikalar rahatlıkla eylem yapamıyorsa, insanlar hak aramak için özgürce konuşamıyorsa, o ülkede demokrasi yok demektir. Sakın sanmayın ki bunu ana muhalefet partisi olarak sadece biz söylüyoruz. Hayır, bunu dünyanın bütün gelişmiş ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları söylüyor. Türkiye'deki demokrasi 'hibrit demokrasi' olarak adlandırılıyor. 21. yüzyılın Türkiye'sine bu yakışmaz. 21. yüzyılın Türkiye'sinde herkes düşüncelerini özgürce söylemeli, herkes rahatlıkla istediği toplantıyı, istediği mitingi gerçekleştirebilmelidir. Özgür, bağımsız ve geleceğe umutla bakan bir Türkiye, saygın, tutarlı bir adaletle ancak olabilir. Tek istediğimiz adalettir. İsteğimiz hukukun üstünlüğüdür.''