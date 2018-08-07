Kılıçdaroğlu: Türk Lirasını dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası'nın dolar ve diğer para birimleri karşısındaki düşüşünü, "Pula çevirmek" sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, TL'yi dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz" ifadesini kullandı.

Twitter'dan artan döviz kuru ve düşen TL'yi değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" dedi.

Dün, ABD ile yaşanan gerilim ve İran ambargosu nedeniyle 5.19'a kadar yükselen dolar/TL'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önlem olarak zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik yapması tansiyonu düşürmedi. Gece yarısı uluslararası piyasalarda 5.4223'e çıkan kur, daha sonra 5.25 seviyesine çekildi.

Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu TL'nin değer kaybetmesini Twitter'dan değerlendirdi. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: