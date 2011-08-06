Kılıçdaroğlu: TSK’yı bakana bağlayalım

T24 - Hükümete çağrıda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Verin teklifi destekleyelim. Genelkurmay’ı Savunma Bakanlığı’na bağlayalım” dedi.











CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı’nın Savunma Bakanlığı’na bağlanması önerilerine destek verdi.



AKP’ye çağrıda bulanan Kemal Kılıçdaroğlu, “Genelkurmay Başkanlığı'nı Savunma Bakanlığı'na bağlayalım. Verin teklifi destekleyelim” dedi.



Milliyet gazetesinden Derya Sazak’a Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özetler şunları söyledi:



“Anlaşılan gelenek çok fazla bozulmadı. Ama bizim itiraz ettiğimiz noktada; kapalı kapılar ardında ne oldu da, istifalardan sonra ne değişti de bu kararlar çıktı? Şûra’da demokratik olgu, oylamalar sonucu terfi ve emeklilik işlemlerinin gerçeklemesidir. Oysa Başbakan, Sayın Necdet Özel ile özel görüştü ve bu mutabakatın sonucunu kamuoyu ile paylaşmadı. Tutuklu komutanlarla ilgili gelgitler yaşandı. Şûra, şûra olma özelliğini kaybetti. Komutanlar niye istifa etti bilmiyoruz.



Benim, istifayı da bir demokratik tepki olarak görmem Türkiye’de askeri darbeler döneminin kapandığı vurgusudur. Ordu da eskisi gibi değil. Haklarını hukuk yoluyla arıyor. Ancak 12 Eylül öncesi DGM’lerin devamı niteliğindeki özel yetkili mahkemelerle bu nasıl olacak. Davalar uzadıkça uzuyor. Bu mahkemelerin savcı ve yargıçları siyasi otoritenin emrinde. Bunun neresi demokratik? Yarın kimin kapısını çalacakları, kimleri evden alacakları belli değil. Yandaş medyanın yayınlarını da unutmayın. ‘Ordu infaz edildi.’ Askeri suçlu göstermek için her yola başvuruldu.



İnternet andıcının savunulacak tarafı yok, hükümet aleyhinde faaliyet göstermek nerede görülmüş bunu Genelkurmay değil, başka bir kurum da yapsa suçtur. Bakın CHP olarak biz somut delile, bilgi ve belgeye dayalı davaları ayırıyoruz. Ama 2003’teki darbeye teşebbüs davasıyla ilgili dosyalar arasında yakın tarihli dokümanlar çıkıyorsa onlara da kuşkuyla bakıyoruz.



Kaldırılan koltuk Genelkurmay Başkanı’na ait. Necdet Özel’in vekil olarak Başbakan’ın yanında bulunması doğru olmazdı. Ben ilke olarak da Genelkurmay Başkanı ve Başbakan’ın eşbaşkanlar şeklinde Şûra’ya başkanlık etmelerini sivil bulmuyorum. Bunlar da artık değişmeli. Ancak ordu üzerinden sivil otorite kurmayı da doğru bulmuyoruz.”