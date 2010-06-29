Kılıçdaroğlu: Toplu davete katılmam, Bahçeli: Görüşmeyi düşünmüyorum

T24-

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısından sonra bir gazetecinin, ''Sayın Başbakan görüşme için liderleri toplu olarak davet edeceğini'' söyledi sözleri üzerine, ''Sayın Başbakan kendisini Cumhurbaşkanı koltuğunda mı sanıyor bilmiyorum ama biz sayın Başbakanı ziyaret etmesi için bekleriz'' dedi.





TOPLU DAVET OLURSA KATILMAM





Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

''Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Başbakanlar muhalefet partilerini ziyaret ederler. Yaptıklarını veya düşündüklerini aktarırlar. O çerçevede ya görüşlerini alırlar veya desteklerini isterler ya da sadece durumu aktarırlar. Sayın Başbakan bir ziyaret yapacaksa bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Ama Başbakanların liderleri daveti gibi bir gelenek yok ülkemizde. Daveti Sayın Cumhurbaşkanı yapar. Sayın Cumhurbaşkanı daveti tek tek yapacağı gibi iktidar dahil bütün partilerin liderlerini davet edebilir.''

''Sayın Başbakan davetini gelecek hafta için yapacağını söyledi. Gelecek hafta toplu bir davet olursa bu sizin liderler zirvesine katılmayacağınız anlamına mı gelir?'' sorusuna karşılık da Kılıçdaroğlu, ''Kuşkusuz evet. Açıklama çok net'' diye konuştu.





BAHÇELİ: GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM





MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın samimiyetine inanmadığını belirterek, ''Bu nedenle böyle bir görüşmeyi kabul etmeyi düşünmüyorum'' dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, ''Sayın Başbakan dün sizinle görüşebileceğini söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir görüşme olabilir mi?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın samimiyet ve güvenirlik katsayısının çok düştüğünü, kendileriyle yapılabilecek olan görüşmeler sonrasında nasıl bir yalan ve iftirayla karşı karşıya kalacaklarının belli olmadığını'' ifade ederek, ''bu nedenle böyle bir görüşmeyi kabul etmeyi düşünmediğini'' bildirdi. Bahçeli, ''Bu toplantıları, Cumhurbaşkanı yapmalıdır ve liderleri Sayın Cumhurbaşkanı davet etmelidir'' diye konuştu.





Bahçeli, şunları söyledi:

''Ancak tavsiyem şudur; Sayın Cumhurbaşkanı bu tür toplantıları yapmalıdır ve liderleri Sayın Cumhurbaşkanı davet etmelidir. İster tek tek, isterse grup halinde görüşmelidir. Ancak Başbakan'ın görüşmesiyle herhangi bir sonuç alınacağı kaanatinde değiliz. Görev, Cumhurbaşkanı'nda olmalıdır. Cumhurbaşkanı, son günlerde daha soğukkanlı, daha analizci yaklaşımlarıyla dikkat çekmektedir. Bu nedenle böyle bir toplantıyı Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmasında kanaatimce yarar vardır.''





ERDOĞAN: RANDEVU TALEBİ HAFTAYA YAPILABİLİR





Başbakan Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakanla görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

''Şimdi tabi herkes kendine göre değerlendirmesini yapar. O ayrı mesele. Ben önce düşündüğümü uygulama safhasına belgelerle koyarım. Ben şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında olduğumu söylemedim ama ben Başbakanım ve şu anda yürütmenin başıyım. Yürütmenin başı olarak da şu anda bu konuda atılması gereken adımları atmak durumundayım. Ve bugüne kadar attığım gibi yine atarım. Alacağım cevaplara göre de değerlendirmemi yaparım.''

Başbakan Erdoğan, bu randevu taleplerinin ne zaman yapılacağı ilişkin soruya da ''Herhalde önümüzdeki hafta yapılabilir'' dedi.





Başbakan Erdoğan, ''görüşmelerin Parlamento içi partilerle mi yapılacağı?'' sorusu üzerine de ''Fark etmez. Hepsine birden göndeririz'' diye konuştu.