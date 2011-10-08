-Kılıçdaroğlu: Terörü biz çözeriz ABANT (A.A) - 08.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de terör çözülecekse bunun bir tek adresi var. Bu adres CHP'dir. Terörü biz çözeriz. Neden çözeriz, çünkü biz toplumsal desteği, ortak aklı egemen kılmayı savunan tek siyasal partiyiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin, milletvekilleri ve parti yöneticilerin katılımıyla Abant'ta gerçekleştirilen çalışma toplantısının ikinci gününün açılışında yaptığı konuşmada, terörün Türkiye'nin en ciddi sorunlarından birisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Her terör mağduruna gittiğimiz de bize şunu söylüyor; 'İnşallah bu son olur.' Kumrular Sokak'a gittiğimde de bütün esnaf arkadaşlar aynı şeyi söyledi. Bu bizim dileğimiz, ama terör konusunda hükümetin izlediği politikaların Türkiye'yi ciddi açmazlarla karşı karşıya getirdiğini de artık halka anlatmamız gerekiyor. Terör sorunu, 'seçimi kazanmak için masaya oturma' olarak algılanamaz. 'Seçimde terör olmasın, seçime gidiyoruz, oturalım masaya pazarlık yapalım, seçimden sonra Allah kerim, biz bu işi götürürüz' anlayışı terörü azdırır, arkadaşlar. Bunu da bizim her yurttaşa anlatmamız gerekiyor ve şu algının Türkiye'de yerleşmesini istiyoruz. Türkiye'de terör çözülecekse bunun bir tek adresi var. Bu adres CHP'dir. Terörü biz çözeriz. Neden çözeriz, çünkü biz toplumsal desteği, ortak aklı egemen kılmayı savunan tek siyasal partiyiz. Ve terörle mücadelenin tek başına silahla çözülemeyeceğini söyleyen tek partiyiz. Siyaset kurumu terörün önlenmesi konusunda görevini yerine getirmiyor diyen tek partiyiz. Terörü sonlandırmak için AKP'nin getireceği projelere destek vereceğimizi, bunu da Türkiye'nin çıkarları olduğu zaman, gerekirse partinin çıkarlarının üstüne koyarız diyen tek siyasi partiyiz. Çözümsüzlüğün adresi de Adalet ve Kalkınma Partisi'dir bunu anlatmamız lazım... Ne getirdiler de biz destek vermedik, çözüm mü getirdiler? AKP ne çözüm getirdi de CHP karşı çıktı, bunu halka anlatmamız lazım, eğer terör olgusundan Türkiye'yi kurtarabilirsek, önemli bir virajı dönmüş olacağız, bu da bizim açımızdan çok önemlidir.''