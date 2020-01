Kılıçdaroğlu: Terörü bitirmek için hükümet ne isterse vermeye hazırız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasına yapılan bombalı saldırının ardından "Terörü bitirmnek için ne istiyorsanız vermeye hazırız" dedi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun kısa açıklaması şöyle:

"Teröre karşı ortak birlikteliğimizi hep sürdüreceğiz. Hükümete çağrı yapıyorum; terörü bitirmek için muhalefetten ne istiyorsanız vermeye hazırız. Bugüne kadar her şeyi verdik ama biz hükümetten bir şey bekliyoruz; ne istediyseniz biz size verdik, siz de lütfen terörü bitirin. Yasa dediniz, her türlü imkânı sağladık. Dolayısıyla terörle mücadele konusunda elimiz zayıf, elimiz güçsüz gibi bir sorun olmamalı. Eliniz güçlü. Bu mücadeleyi yapın ve Türkiye'yi bu beladan kurtarın. Biz elimizden gelen her türlü katkıyı yapmayı sürdüreceğiz. Terörü lanetlemek yetmiyor, terörü bitirmek, terörü sonlandırmak gerekiyor. Buna uygun politikalar yapın. Bu çağrımı da siz değerli basın mensupları aracılığıyla hükümete iletiyorum."