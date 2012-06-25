Kılıçdaroğlu: Telsiz kaydını bize dinletmediler

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Suriye'nin Türk jetini düşürmesiyle ilgili dün Başbakanlık'ta yapılan görüşmede telsiz kaydının dinletilmediğini söyledi.

Bir Türk uçağına saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, hükümetin tüm girişimlerine destek vereceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, Ortadoğu politikasının güven kaybına neden olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Telsiz kaydı var ama bize dinletmediler. Uçağı vurmanın bilinçli yapıldığı söylendi. Davutoğlu Kıbrıs'taki İngiliz üssü ile temasa geçmiş. Davutoğlu İran ve Rusya elçileri ile ayrı ayrı görüştü. Konunun uluslararası platforma taşınacağı ifade edildi. Sadece medyadaki bilgiler verildi."