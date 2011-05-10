Kılıçdaroğlu: Telefonla konuş Recep Bey duyar

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 dil bildiğini ve iş bulamadığını söyleyen gence, "Recep'in duyması için telefonla konuş, Recep Bey duyar'' dedi.



Burdur mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomiyi iyi yönetemediğini, istikrarın sağlanamadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, ülkenin, çiftçi, esnaf, emekli, sanayici dostu bir iktidara ihtiyacı olduğunu söyledi.



Kılıçdaroğlu, YGS'nin ardından ortaya atılan şifre iddialarına da değindi. YGS'yi protesto ettiği için bazı öğrencilerin okuldan atıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



''YGS'yi protesto etti diye okuldan atıyorlar, o şifreli sınavı yapan adam, ar damarı çatlamış adam koltuğunda oturuyor. İnsanda biraz utanma olur, utanma. 1 milyon 700 bin çocuğun hakkını yedin. Yine gazetelerde var. Sorulara hiç yanıt vermemiş puan almış, nasıl oluyorsa bu? 120 puan alan da itiraz etmiş. 'Benim 120 puanım olmaz, ben soruları yaptım.' Demişler ki, 'pardon senin puanın 420, 120 değil.' Şimdi bu sınava iktidar niye ses çıkarmıyor?



Bunu bir CHP'li yapsaydı yer gök inlemişti, kıyamet kopmuştu. Bakın yandaş medyaya, haber var mı? Bir de ahlaktan söz ederler. Ahlaklıysan 1 milyon 700 bin çocuğun hakkını yiyenlerden hep beraber hesap sormalıyız.''





'Telefonla konuş Recep Bey duyar'



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında bir genç kürsüye yaklaşarak İngilizce, Almanca, Rusça bildiğini, buna rağmen iş bulamadığını söyledi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, ''Recep duymaz bunları. Recep'in duyması için telefonla konuş, Recep Bey duyar'' dedi. Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde telefon dinlemeyeceklerini belirtti.



''Kasetçi iktidara da hesap soracağız'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



''Artık onlar kasetle besleniyorlar. Allah aşkına bir siyasi iktidar niye kaset seyreder? Bunların derdi ne Allah aşkına, niye bu işlerle uğraşırlar? Ayıp değil mi ya, koca koca adamsınız. Çıktınız ortaya, 'ben bu ülkeyi yöneteceğim' diyorsunuz. Memleketi yönetmek için yasa dışı bulgulardan yola çıkmak ayıp değil mi Allah aşkına? İzmir Büyükşehir Belediyesine 13 ay kamera koymuşlar.



Bir ay yetmemiş, iki ay yetmemiş, üç ay yetmemiş, bir yıl yetmemiş, 13 ay. 13 ay değil, 13 yıl kurmazsan namertsin.''





