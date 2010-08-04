-KILIÇDAROĞLU: TEK GÜCÜMÜZ HALK OLACAK ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde hiçbir yerden, ortamdan ''uzaktan kumandalı hükümet olmayacaklarını'' belirterek, ''Tek kumandamız, tek gücümüz halk, millet olacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, Mamak'ta Tuzluçayır Mahallesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Vatandaşlardan halk oylamasında ''hayır'' oyu kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, ''Karanlıklar bitecek, güneş Tuzluçayır meydanından doğacak. Recep Bey'in ezberini Tuzluçayır meydanından bozacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, halk oylamasının yapılacağı 12 Eylüle az zaman kaldığını ve ''12 Eylül anayasasının sandığa gömüleceğini ve 13 Eylülden itibaren demokratik anayasa için harekete geçeceklerini'' belirterek, şöyle konuştu: ''Bu anayasa halkın, işçinin, emeklinin, köylünün anayasası değil. Bu anayasa Recep Bey'in ve yandaşlarının anayasası. 12 Eylülde ilk şamar Ankara'dan verilecek. Halka hizmet nasıl yapılır, halkın çıkarları nasıl korunur ve yoksulluk nasıl bitirilir görecekler. Onurlu Türkiye'yi hep birlikte ayağa kaldıracağız, Recep Bey'den hep birlikte hesap soracağız. Bir tek görevimiz var, terörü sonlandırmak, yoksulluğu bitirmek, onurlu bir ülke yaratmak... Başbakanı siz atayacaksınız. Hiçbir yerden, ortamdan uzaktan kumandalı hükümet olmayacağız. Tek kumandamız, tek gücümüz halk, millet olacak. 12 Eylülde iktidarın biz gövdesini, siz de dallarını sallayacaksınız, ama o ağaçtan bir tek meyve düşmeyecek, çünkü bütün meyveleri onlar yedi, millete bir şey bırakmadılar. Bunlar dünyalıklarını yaptı, köşeyi döndüler.'' Tuzluçayırlılardan halk oylaması günü sandıkları iyi korumalarını isteyen Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'nin geleceğinin oylandığını ve her oyun çok değerli olduğunu'' belirtti. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan Toker ve partinin bazı Ankara milletvekilleri de katıldı.