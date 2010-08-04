T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU: TEK GÜCÜMÜZ HALK OLACAK ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2010 23:50

-KILIÇDAROĞLU: TEK GÜCÜMÜZ HALK OLACAK ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde hiçbir yerden, ortamdan ''uzaktan kumandalı hükümet olmayacaklarını'' belirterek, ''Tek kumandamız, tek gücümüz halk, millet olacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, Mamak'ta Tuzluçayır Mahallesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Vatandaşlardan halk oylamasında ''hayır'' oyu kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, ''Karanlıklar bitecek, güneş Tuzluçayır meydanından doğacak. Recep Bey'in ezberini Tuzluçayır meydanından bozacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, halk oylamasının yapılacağı 12 Eylüle az zaman kaldığını ve ''12 Eylül anayasasının sandığa gömüleceğini ve 13 Eylülden itibaren demokratik anayasa için harekete geçeceklerini'' belirterek, şöyle konuştu: ''Bu anayasa halkın, işçinin, emeklinin, köylünün anayasası değil. Bu anayasa Recep Bey'in ve yandaşlarının anayasası. 12 Eylülde ilk şamar Ankara'dan verilecek. Halka hizmet nasıl yapılır, halkın çıkarları nasıl korunur ve yoksulluk nasıl bitirilir görecekler. Onurlu Türkiye'yi hep birlikte ayağa kaldıracağız, Recep Bey'den hep birlikte hesap soracağız. Bir tek görevimiz var, terörü sonlandırmak, yoksulluğu bitirmek, onurlu bir ülke yaratmak... Başbakanı siz atayacaksınız. Hiçbir yerden, ortamdan uzaktan kumandalı hükümet olmayacağız. Tek kumandamız, tek gücümüz halk, millet olacak. 12 Eylülde iktidarın biz gövdesini, siz de dallarını sallayacaksınız, ama o ağaçtan bir tek meyve düşmeyecek, çünkü bütün meyveleri onlar yedi, millete bir şey bırakmadılar. Bunlar dünyalıklarını yaptı, köşeyi döndüler.'' Tuzluçayırlılardan halk oylaması günü sandıkları iyi korumalarını isteyen Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'nin geleceğinin oylandığını ve her oyun çok değerli olduğunu'' belirtti. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan Toker ve partinin bazı Ankara milletvekilleri de katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24