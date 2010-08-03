-KILIÇDAROĞLU: TEK AMACIM HALKA HİZMET TORUL (A.A) - 03.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlu ve geride bir sorunu olmadığını ifade ederek, ''Siyasette şöyle ya da böyle olacağım diye bir beklentim de yok. Tek amacım, bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Bu yaştan sonra yapabileceğimiz şey halka hizmet etmek'' dedi. Kılıçdaroğlu, Gümüşhane mitinginin ardından Torul ilçesine geldi. İlçe merkezindeki bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, yurt genelinde yaptığı mitingleri ve halkla olan ilişkilerini buradaki gazetecilere değerlendirdi. Halkın mutsuz olduğunu ve gittiği her yerde şikayet dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, şikayetlerin artık öfkeye dönüştüğünü, bunun da tehlikeli bir durum olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Yolda gördüğüm bir işçi bana, 'Biz bir noktada olsa ekmek buluruz. Ama ne olursunuz vatanımızı kurtarın' dedi. Eğer iş bu noktaya taşınmışsa artık Türkiye'de farklı şeyler oluyor demektir. Biz halkla beraber yola çıktık ve bize güvenmelerini istiyoruz. Karşılıklı bir güven ilişkisi de oluşturduğumuza inanıyorum. O ışığı gördüm. İlgiden de zaten bunu anlıyorsunuz. İnsanlar bir şekilde sizi kendisinden birisi olarak görüyor. Halkın beklentilerini boşa çıkarmak gibi bir amacımız kesinlikle söz konusu değil. Yapamayacağımız şeyi asla ve asla söylemeyeceğim. Halka neye inanıyorsam onu söyleyeceğim.'' Halkın içerisinde bulunduğu sorunların aşılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Ülkede yaşanan olaylar, gündemi halkın elinden büyük ölçüde almıştır'' tespitinde bulundu. Emeklilere özel ilgi gösterdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Emeklilerin özellikle çok ciddi şikayetleri oluyor. Bizden her gittiğimiz yerde sorunlarını dile getirmemizi istiyorlar. Ben de onlara özel bir ilgi gösteriyorum. Bunu iki nedenle yapıyorum, onu da çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Birincisi emeklilere gerçekten ihanet ediliyor. Onlara milli gelir artışından pay verilmiyor. İkincisi ise 9 milyonluk bir kitle emekliler... Dolayısıyla benim bu kitlenin oyuna ihtiyacım var. Onların beklentilerine cevap vererek ülkenin birinci sınıf vatandaşı yapma amacım var. Emeklilerle ilgili bizim bir afişimiz var ve çok ilgi görüyor.'' Yurt gezilerinde gençlerin siyasete daha çok ısındığını gördüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Siz siyasette yorgunluğu tatlı bir yorgunluk olarak görmek zorundasınız. Akşam yatağa başınızı koyduğunuzda huzur içerisinde yatıyorsanız ve ben yarın yine yurttaşlarla konuşacağım diyorsanız bu güzel bir olay.''