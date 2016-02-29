Kılıçdaroğlu: Tayyip Erdoğan, Mehmet Cengiz'in bir numaralı avukatı; çünkü malı beraber götürdüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cerattepe direnişine katılanlar için “yavru Geziciler” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “Mehmet Cengiz’in bir numaralı avukatı” olmakla suçladı. Kılıçdaroğlu, “Onun çıkarlarını korumak zorundadır. Çünkü ikisi beraber malı götürdüler” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “anayasa masasına önkoşulsuz dönün” çağrısına, “Oy vermeyeceğimiz, kabul etmeyeceğimiz bir konuda masaya oturmanın mantığı ne?” diye yanıt verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok'un sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu şu mesajları verdi:

'Devlet halka hizmet eder, işadamına değil'

Cerattepe’de görüşü ne olursa bütün Artvinliler vatana, Türkiye’ye sahip çıkıyorlar. Birilerinin çıkarlarına hizmet etmiyorlar. Ama Erdoğan’ın görevi, birilerine hizmet etmektir, ülkeye değil. Öyle anlaşılıyor. Devleti, bir işadamının hizmetine sokmak vatanseverlik değildir. Devlet halka hizmet eder, bir işadamına değil.

Erdoğan Cengiz’in avukatı

Erdoğan, Mehmet Cengiz’in bir numaralı avukatıdır. Onun çıkarlarını korumak zorundadır. Çünkü ikisi beraber malı götürdüler. Milletin anasına küfür eden adama sahip çıkmak ne demektir?

'İsviçre bankalarına başvurmaktan korkuyor'

İsviçre bankalarında Erdoğan’ın hesaplarının olduğunu söyleyen ben değilim, söyleyen Amerikalılar, Wikileaks belgelerinde var. Ben kendisine “İsviçre’ye dilekçeyle başvur, hesabının olmadığını kanıtla” demiştim. Dilekçe ile başvurmaktan korkuyorsa, herhalde arkasında bir şey var. Sayın Baykal, gitti başvurdu ve olmadığını kanıtladı. Sen diyorsun ki, “ben töhmet altına kalmaya devam edeyim.”

'Bir dilekçe yaz'

Milletin kafasında kuşkular kalıyor. Bir dilekçe vermek bu kadar pahalı değil ki... Sabah akşam milleti mahkemeye veriyorsun, haklarında suç duyurularında bulunuyorsun. Bir dilekçe de İsviçre’ye yaz. Töhmet altında kalması beni rahatsız ediyor, onu etmeyebilir.

'Ülkeyi kan gölüne çevirdiler'

Memleketin her tarafından feryat figan yükseliyor ama işin siyasi sorumlusu ortada yok. Bu ülkeyi kim yönetiyor ve nasıl yönetilecek? Bu işin sorumlusu kim, hesabını kim verecek? 14 yıldır iktidardalar terörsüz bir Türkiye aldılar, şimdi kan gölüne dönen bir Türkiye. Her gün şehit haberleri geliyor, ama sanki onlar hükümet değil de ülkeyi başkaları yönetiyormuş gibi birilerini suçluyorlar. Asıl sorumlu, suçlu bunlar.

'Kalın’a cevabı Meclis Başkanı vermeli'

(Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün erken seçim olmayacağı ve başkanlıkta iki ayrı referandum yapılabileceği sözleri konusunda): İbrahim Kalın haddini aşmıştır. Yasama organının görev alanına müdahale etmiştir. Herkes haddini ve konumunu iyi bilmelidir. Buna Meclis Başkanı’nın tepki göstermesi lazım. Çünkü Meclis Başkanı, Meclis’in saygınlığını korumak zorundadır. Birileri kalkıp Mecils’in iradesine gölge düşürüyorsa, “senin buraya gölge düşürmeye hakkın yoktur” diyecek kişi Meclis Başkanı’dır. Görevini yapması lazım.

Dubleks dairede kalma taleplerini iletsinler (Kalın’ın Dündar ve Gül davasının takipçisi olacakları yönündeki açıklamaları konusunda): Davanın takipçisi olacaklarına, mademki o gazeteciler cezaevinde dubleks dairede kalıyorlardı, bu dairelerde kalma taleplerini iletseler daha iyi olur.

Farklı sistem olmaz

Birincisi biz Türkiye’yi darbe hukukundan arındıralım diye masaya oturuyoruz. Anayasa da darbe hukukunun bir parçasıdır. İlk dört maddesi ve parlamenter sistemin güçlendirilmesiyle ilgili bütün düzenlemelere katkı veririz. Farklı bir sistem için masaya oturmayı doğru bulmayız. Oy vermeyeceğimiz, kabul etmeyeceğimiz bir konuda masaya oturmanın mantığı ne? Biz baştan samimi olarak düşüncelerimizi aktarıyoruz. Onlar da samimi olarak ne düşündüklerini aktarsınlar. Yüzde 10 barajını ya indirelim ya da kaldıralım, önseçimi zorunlu hale getirelim. Açık ve net söylüyorum; milletin vekilini, millet seçsin. Bunları kabul ediyorlarsa hiçbir sorun yok yaparız ve her türlü katkıyı veririz.

'Önce başbakan olması lazım'

kalması:Neden cevaplayamadığını ben gayet net biliyordum. Nedeni de şu; o sorulara cevap vermesi için Başbakanlık koltuğunda Başbakan olarak oturması ve millete saygılı olması lazım. Tüyü bitmemiş yetimlerin parasının nereye harcandığının hesabını vermesi lazım. Demek ki Bilal’e anlattığımız gibi anlatmamız gerekiyormuş.

Atanmış kişi, seçilmiş değil. Çünkü seçimden önce kendisi atandı ve kamuoyuyla da paylaşıldı.

'Haram sarayda oturuyor'

Kaçak saray tüyü bitmemiş yetimin parasıyla yapılmıştır. O sarayın kaça mal olduğunu öğrenme hakkı, bu milletin en temel hakıdır ve demokrasinin gereğidir. Oturduğu sarayın maliyetini millete anlatamayan kişi, o sarayda zaten oturamaz. Orası Ebuzer’in tanımladığı Muaviye’nin sarayıdır. Ebuzer’in kim olduğunu ve düşüncesini onlar bilmiyor ama ben çok iyi biliyorum. Haram sarayda oturuyor şu anda haram sarayda.