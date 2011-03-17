-KILIÇDAROĞLU TATLISES'İN YATTIĞI HASTANEDE İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıya uğrayan sanatçı İbrahim Tatlıses'in sağlığına kavuşmasından son derece memnun olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrasında, hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Sanatçımız İbrahim Tatlıses, sağlığına kavuşuyor. Hayati tehlikenin olmadığı ifade edildi. Bundan da son derece memnunum'' dedi. Tatlıses'in yaralandığında doktoruna telefon ettiğini ve kendisine hayati tehlikenin sürdüğünün söylendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bilinci de yerinde. Umarım kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur, tekrar sahnelere döner ve biz de güzel sesini dinlemiş oluruz'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda olduğu için Tatlıses'in yanına girmediğini de ifade etti.