Kılıçdaroğlu talimat verdi; CHP'de İstanbul'daki kongreler durduruldu

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nen talimatı doğrultusunda CHP\'nin İstanbul\'daki il ve ilçe kongreleri durdurdu.



CHP İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarını gönderilen yazıyla 3 Şubat\'ta başlatılan kongreler sürecinin durdurulduğu belirtildi.



CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl imzalı yazıda, \"CHP İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak olan, il-ilçe olağan genel kongreleri dahil kongre süreci durdurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun talimatı doğrultusunda, kongre sürecinin durdurulması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederiz\" denildi.