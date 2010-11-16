Kılıçdaroğlu Talabani'yle dansöz benzetmeli karikatürü konuştu

T2 4 - CHP lideri Kılıçdaroğlu, Irak'ta yeniden cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Celal Talabani ile görüştü. İkili arasında karikatür diyaloğu yaşandı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Paris'te Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı. Toplantıda küresel ekonomi başlıklı bir sunum yapacak olan Kılıçdaroğlu ve sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. CHP lideri, Sosyalist Enternasyonal'e katılan Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüştü.



Görüşme sonrasında NTV'nin sorularını yanıtlayan CHP lideri görüşmeye ilişkin olarak şunları söyledi: "Görüşmenin gündeminde Türk işadamlarının Irak'ta yaptığı yatırımlar vardı. Talabani Türkiye'ye büyük önem verdiklerini belirtti. Biz de teşekkür ettik, kendilerini kutladık. Türkiye'nin Irak'a önem verdiğini söyledik. Terörden duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Terörün bitmesi gerektiğini ifade ettik. Terör biterse ilişkilerin daha sağlıklı bir zemine oturacağını belirttik."



Görüşmede ikili arasında bir karikatür diyaloğu yaşandı. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili "Talabani'ye Irak'ın demokrasi ve özgürlükten yana gelişim çizgisi göstermesini ifade ettik. Talabani de benim karikatürlerimi çiziyorlar dedi. Demokrasilerde yazarlar çizerler politikacıları eleştirirler dedim. Bizim de ülkemizde çiziyorlar dedim. Karşılıklı gülüştük ama önemli fark var dedim. Başbakan dava açıyor, ama ben açmıyorum dedim. Kendisi de dava açmadığını olgunlukla karşıladığını belirtti" dedi.





Sav neden takip etmiyor?



Twitter'da Önder Sav'ın kendisini takip etmediği hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Onlar dünkü gelişmeler, biz bugüne bakalım" şeklinde konuştu.





Aralık'ta kurultay olacak mı?



CHP lideri "Aralık'ta kurultay olacak mı?" sorusunu "Türkiye'ye dönünce değerlendireceğiz" şeklinde yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a giderek Diyarakırlılarla bayramlaşacağını sözlerine ekledi.



Kılıçdaroğlu, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ve Fransa Sosyalist Partisi lideri ile de biraraya gelecek.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Paris temasları çerçevesinde Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını da ziyaret etmesi bekleniyor.





