-Kılıçdaroğlu, taksicilerle bayramlaştı İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi esnafı ile bayramlaştı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ı ziyaret etmek üzere Ankara'dan İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifini ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte bayramlaştığı esnafla sohbet eden ve ikram edilen çayı içen Kılıçdaroğlu, taksicilere ''Korsan taksi işi çözüldü mü?'' sorusunu yöneltti. Bir taksicinin ''Çözülmesi bir yana çığ gibi büyüyor. Bu konuda söyleyeceğim çok şey var ama konuşamıyorum'' şeklindeki sözleri üzerine Kılıçdaroğlu , ''Aman... Bir de seni Silivri'de ziyaret etmeyelim'' şeklinde espri yaptı. ''Bize sahip çıkın Genel Başkanım yandık'' şeklinde konuşan bir taksiciye de Kılıçdaroğlu, ''Biz size sahip çıkalım siz de bize sahip çıkın'' dedi. Taksici bunun üzerine ''Sahip çıktık ama gücümüz yetmedi. Siz oyunuzu kullanmadınız ama ben çoluk çocuğumu yataktan kaldırdım başkanım'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bayramlaşmanın ardından Silivri Cezaevi'ne hareket etti.