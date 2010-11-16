T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU, TAKSİCİ REŞO'NUN ÇAYINI İÇECEK DİYARBAKIR (A.A)

16 Kasım 2010 17:00

-KILIÇDAROĞLU, TAKSİCİ REŞO'NUN ÇAYINI İÇECEK DİYARBAKIR (A.A) - 16.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce çayını içtiği Diyarbakır Havaalanı'ndaki taksi durağını ziyaret edeceği bildirildi. CHP Diyarbakır İl Başkanı Muzaffer Değer, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 20-21 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun 20 Kasımda Diyarbakır'a geleceğini ifade eden Değer, şöyle konuştu:  ''Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Havaalanı'nda taksi durağını ziyaret edecek, kahvehanelerde vatandaşlarla biraraya gelecek. Kılıçdaroğlu, daha önceki gelişinde taksi durağında taksici Reşo'nun çayını içmişti. Bu gelişinde de tekrar ziyaret ederek, Reşo'nun çayını içecek. Kılıçdaroğlu, il binasında düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak. Kahvehanelerde de vatandaşlarla biraraya gelerek bayramlaşacak.  Daha sonra karayoluyla geçeceği Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde halkla bayramlaşacak. Şanlıurfa'da da Halil İbrahim Türbesi'ni ziyaret edecek, İzolların düğününe katılacak.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24