-KILIÇDAROĞLU, TAKSİCİ REŞO'NUN ÇAYINI İÇECEK DİYARBAKIR (A.A) - 16.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce çayını içtiği Diyarbakır Havaalanı'ndaki taksi durağını ziyaret edeceği bildirildi. CHP Diyarbakır İl Başkanı Muzaffer Değer, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 20-21 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun 20 Kasımda Diyarbakır'a geleceğini ifade eden Değer, şöyle konuştu: ''Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Havaalanı'nda taksi durağını ziyaret edecek, kahvehanelerde vatandaşlarla biraraya gelecek. Kılıçdaroğlu, daha önceki gelişinde taksi durağında taksici Reşo'nun çayını içmişti. Bu gelişinde de tekrar ziyaret ederek, Reşo'nun çayını içecek. Kılıçdaroğlu, il binasında düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak. Kahvehanelerde de vatandaşlarla biraraya gelerek bayramlaşacak. Daha sonra karayoluyla geçeceği Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde halkla bayramlaşacak. Şanlıurfa'da da Halil İbrahim Türbesi'ni ziyaret edecek, İzolların düğününe katılacak.''