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Politika

Kılıçdaroğlu: ''Tahliyeleri gücün adaleti belirledi'' ANKARA (A.A)

21 Ekim 2011 18:24

-Kılıçdaroğlu: ''Tahliyeleri gücün adaleti belirledi'' ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri e.V. soruşturmasının tutuklu sanıklarının tahliyesine ilişkin olarak, ''Sonucu tahliyeleri adaletin gücü değil, gücün adaleti belirlemiştir'' dedi. Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tahliyeleri değerlendirdi. Açıklamasında, ''Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi'' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Önce ucu köstebek aracılığıyla doğrudan hükümete uzanan soruşturmaya müdahale edildi. Savcılar görevden alındı. Bu arada yapılacak aramalar konusunda sanıklar, şüpheliler uyarıldı, arama kararı sızdırıldı. Mal varlıklarıyla ilgili serbest bırakma kararını da tahliyeler izledi. Yani tuz koktu.  Bu yargının siyasallaştığının ve kararların siyaseten verilmeye başlandığının en somut göstergesidir. Sonucu tahliyeleri adaletin gücü değil, gücün adaleti belirlemiştir.''

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