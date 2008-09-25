Kılıçdaroğlu: Sürprizlerim var



AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.30' da Uğur Dündar’ın yönetiminde yapacağı tartışma programına hazırlanıyor. CHP'li Kılıçdaroğlu, 'vazgeçin' yönündeki çağrılara ''Vazgeçmeye niyetim yok, sürprizlerim var. Yeni belgeler açıklayacağım'' diye cevap verdi. AKP'li Fırat'ın yanıtı ise ''Canlı yayından kaçmayacağım'' oldu.





Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ı ziyaretine katılmak üzere geldiği Meclis başkanlık binasının önünde, gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Gazetecilerin, “Heyecanlı mısınız?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Hayır heyecanlı değilim. Sorumluluk içinde bildiklerimi açıklayacağım. Sonucunu hep beraber göreceğiz” karşılığını verdi.



Bir gazetecinin, “Yaz boyunca hem Ak Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, hem de Deniz Feneri Davası konusunda ardı ardına belgeler açıkladınız. Bugün de sürprizlerin olacak mı?” şeklindeki sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Her yolsuzluk olayında sürprizler vardır. Burada da sürprizler olacak. Benim de sürprizlerim olacak. Bunları hep beraber duyacaksınız, göreceksiniz. Belgelerini de sizlere göstereceğim” dedi.



Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, TBMM Başkanı Toptan ile saat 14.00'de yapacakları görüşmenin ardından, tartışmadan vazgeçilip vazgeçilmeyeceğine ilişkin sorusuna da “Hayır vazgeçme söz konusu değil. Erteleme söz konusu değil” yanıtını verdi.



“TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın neden randevu talebinde bulunduğunun sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, “Onu ben bilemem. Onu Sayın Başkana soracaksınız” dedi.



FIRAT: “TARTIŞMAYA KATILIYORUM”



Büyük buluşmaya saatler kala; kulislerde CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Meclis’te yapılacak tartışmanın iptal edildiği yönünde iddialar yayıldı.



Tartışmaya katılmayacağı iddialarını yalanlayan Fırat, “14.30’da canlı yayına katılacağım” dedi.



