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Kılıçdaroğlu: Suriye'nin uçak düşürmesi kabul edilemez, soğukkanlı olunmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin düşürdüğü Türk savaş uçağıyla ilgili değerlendirme yaptı

23 Haziran 2012 17:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk uçağının vurulmasıyla ilgili "Üzücü bir olay, kabul edilebilir değil. Soğukkanlı olunmalı, diplomatik yollar açık kalmalı" diye konuştu.

CHP adına yazılı açıklamayı ise Dış İllşikilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu yaptı.

Önceliğin pilotların canlı bulunması olduğunu belirten Loğoğlu, "Bir savaş uçağımızın düşürülmesi Türkiye-Suriye ilişkileri bağlamında, dolayısıyla bölgesel ve uluslararası ölçekte çok ciddi sonuçları olabilecek önemli bir gelişmedir" dedi.

Durumun nedenleri tam olarak ortaya çıkarılıncaya kadar hassiyetle hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Suriye'nin dikkatli olması gerektiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin hak ve hukukunu korumakta daima birlik içinde ve kararlılıkla hareket ettiği kaydedildi.

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