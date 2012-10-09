Kılıçdaroğlu: Suriye'deki kanın birinci sorumlusu Esad ikincisi de Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin Suriye politikasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Suriye'de akan kanın birinci sorumlusu Esad ikinci sorumlusu Başbakan Erdoğan'dır" dedi.

Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını cevaplıyor.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

'Akan kanın sorumlusu Esad ve Erdoğan'

Suriye'de akan kanın birinci sorumlusu Esad ikinci sorumlusu Başbakan Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin Suriye politimasını doğru bulmuyor. Hükümetin Esad'a karşı bir düşmanlığı var "Suriye'de git kardeşini öldür" diyen Erdoğan'dır. Demokrasi istemek ayrıdır. Taraflardan birinin eline silah verip "Git kardeşini öldür" demek ayrıdır.

Kılıçdaroğlu "Siz Esad'ımı destekliyorsunuz?" sorusuna; "Hayır ben ne Esad ile tanıtşım ne eşi ile el sıkıştım. Esad'ı gündeme getiren ben değilim" dedi. Başbakan Erdoğan beni Esadcı diye suçluyor. Kendi haklı çıkarmak için CHP'yi suçluyor.

'Esad ile Erdoğan arasında fark var mı'

"Siyasi partiler yasasını değiştirip sırf demokrası adına ona milletvekili yolunu açan biz miyiz? Biziz. Bana söyler misiniz Esad ile Erdoğan arasında ne fark var."

'Erdoğan Ortadoğu'ya batının diliyle sesleniyor'

"O da baskı yapıyor bu da baskı yapıyor. Aradaki tek fark biri kanlı yapıyor biri kansız yapıyor. Bana söyler misiniz "Parasız eğitim istiyorum" diyen bir genci hapse atacaksın sonra Suriye'ye dönüp demokrasi diyeceksin. Hapiste insanların öldüğü bir ortamda bana demokrasi var diyebilir misiniz? Türkiye tarihinde hiç bir Başbakan Ortadoğu'ya batının diliyle seslenmemiştir."