Kılıçdaroğlu sürgün edilen Dersimlilere topraklarının iadesini istedi

T24- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dersim konusunda ‘Başbakan’ın özür dilemesi yetmez’ diyerek, tüm devlet arşivlerinin açılmasını ve sürgün edilen Dersimlilere ellerinden alınan toprakların iade edilmesini istedi.





Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesinin Kozyatağı Kültür Merkezi'ndeki Meclis Salonu'nda yaptığı konuşmada, Belediyenin çalışmalarına işaret ederek, ilçenin, İstanbul'un kültür ve sanat açısından nefes alınan bir bölgesi olduğunu ifade etti.





Türkiye'nin şu anki gündeminin yerel yönetimler değil, ''tarihle yüzleşmek'' olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kendisinin TBMM'de, Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yaptığı dönemde; her ülkenin kendisi için gizli olan pek çok belgeyi sakladığını ve bunu saklamanın bir süresi bulunduğunu, ama bu belgelerin daha sonra açıklanması gerektiğini söylediğini anımsattı.

Bu belgelerin açıklanmasıyla da insanların tarihleriyle yüzleşebileceğini ifade ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinde acı çeken pek çok insan bulunduğunu belirtirken, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Cemil Meriç'i bunlara örnek gösterdi.





Sanatçıların ne kadar acılar çektiğinin bilindiğini de kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Kim bilir devletin arşivinde bu sanatçılarla ilgili olarak ne belgeler, ne fotoğraflar var?'' dedi.





Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz ve Amerikan belgelerine ulaşılabildiğini de dile getirerek, o belgelerde Türkiye'nin geçmişinin de görülebildiğini ve buna benzer Türkiye'de de belgelerin açılması için bir önerge verdiklerini, ancak bu önergenin AK Pati milletvekilleri tarafından reddedildiğini anlattı.





Tarihle yüzleşme konusunda samimi olunması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Dersim olaylarına da değindi.





Kendisinin bir gazeteye verdiği demeçte, devletin devamlılığı bakımından Başbakan'ın özür dilemesi gerektiğini söylediğini anımsatarak, ''Neyse dün özür diledi. Ama özür dilemek yetmez. 'Açıklıyorum' dediği belgeleri açıkladı. Onların hiçbirisi kamuoyunun bilmediği belgeler değil'' diye konuştu.





Açıklanan Jandarma Umum Komutanlığının o yıllarda hazırladığı kitabı kendisinin de 1970'lerde okuduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Özür yetmiyor, devletin arşivlerini açacaksın. Devletin arşivleri açıklanacak ki bizler bilelim. Niye devletin arşivlerini açmıyorsun? 12 Eylül'de en büyük acıları devrimciler, ülkücüler çekti. O acıları sömürerek, Anayasa'yı değiştirdiler ve o acıları sömürerek yargıyı siyasallaştırdılar. Şimdi Dersim'in acısını sömürerek, başka amaçlara ulaşmak istiyorlar. Onun için diyorum, 'Sayın Başbakan, sana düşen görev, özür dilemenin yanında devletin arşivlerini açmaktır. Açacaksın onları o zaman bizler de göreceğiz gerçek belgesini, o zaman tarihimizle oturur yüzleşiriz'' şeklinde konuştu.





CHP lideri Kılıçdaroğlu, devletin arşivlerini açmanın bir kısmıyla yeteceğini de belirterek, ''Özür dilemenin devamı bir şey daha yapmanız lazım. Dersim sürgünleri vardır. O sürgünlerin arşivlerinin de açıklanması lazım. Sayın Başbakan çok iyi bilir, ben o defterleri istedim, vermediler. Niye vermiyorlar? Bu ülkenin ana muhalefet liderinden gizlediğiniz şeyi, açın bütün millet görsün'' diye konuştu.





Dünkü konuşmasında Başbakan Erdoğan'ın, ''Arşiv yok'' dediğini de ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Var efendim. Arşiv var. O arşivleri açacaksın. Özür dilemek, arşivleri açmak yine yetmiyor. Dersim sürgünleri var. O sürgün olan ailelere verilen topraklar var. O toprakların bir kısmı bunların elinden alındı. Onları da aynen iade edeceksin'' dedi.





Kılıçdaroğlu, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in ''Acıyı Bal Eyledik'' adlı kitabını da hatırlatarak, ''Dersimli acısını bal eylemiştir. Dersimli acısını AKP'ye sömürtmez'' diye konuştu.

Sadece Dersim'in arşivlerini açmanın yetmeyeceğini, Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili arşivlerin açılması ve tarihin bilinmesi gerektiğini söyledi.





Kemal Kılıçdaroğlu, ''Her devletin tarihinde belli dönemler, belgeler gizli tutulur. Onlara da saygı duyuyoruz. Bu sadece bizim devletimizde değil. Ama belli bir süre sonra bu belgeler açıklanır. Meraklısı olan alır, tarihi öğrenir. Ama sadece bir noktaya odaklanıp oradan başka hesaplardan acaba rövanş alabilir miyim diye yola çıkarsanız kusura bakmayın samimi olmazsınız'' diye konuştu.



Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ile Kozyatağı Kültür Merkezi içindeki tiyatro sahnesini gezdi. Öztürk tarafından ayrıca Kılıçdaroğlu'na belediye hizmetleri hakkında brifing verildi.

